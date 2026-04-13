Александр Дрозденко поручил навести порядок с мусором на дорогах у КПО «Кингисепп».
«К сожалению, не все операторы и водители ответственно подходят к перевозке твердых коммунальных отходов. Мусор с машин летит на обочины — а это некрасиво и неэкологично. Поручил навести порядок», - отметил глава 47 региона.
«При этом, рассчитываю на вашу помощь. Если видите, что из машины летит мусор — сфотографируйте и пришлите нам. Сделать это можно через форму обратной связи, размещенной на официальном сайте Комитета эконадзора. По каждому сигналу - разберёмся», - обратился к жителям и гостям 47 региона глава Ленобласти.
Телефон «Зеленой линии» Экомилиции Ленобласти +7 (921) 908-50-86
КПО «Кингисепп» — современный комплекс по сортировке отходов. Сюда привозят содержимое мусорных контейнеров с площадок восьми южных районов Ленинградской области. Отходы проходят сортировку и компостирование, «хвосты» идут на захоронение. Мощность комплекса — 300 тысяч тонн отходов в год.