Главная / Новости / Ситуация с мусором на дорогах у КПО «Кингисепп» находится на контроле у главы Ленобласти

Александр Дрозденко поручил навести порядок с мусором на дорогах у КПО «Кингисепп».

Фото: vk Александр Дрозденко

«К сожалению, не все операторы и водители ответственно подходят к перевозке твердых коммунальных отходов. Мусор с машин летит на обочины — а это некрасиво и неэкологично. Поручил навести порядок», - отметил глава 47 региона.

Александр Юрьевич напомнил нерадивым перевозчикам, что водители обязаны накрывать кузова укрывным материалом и проверять качество крепления. Также речь шла о необходимости усилить контроль и при систематических нарушениях применять штрафы. Кроме того, глава Ленобласти поручил провести субботники на проблемных участках.

«При этом, рассчитываю на вашу помощь. Если видите, что из машины летит мусор — сфотографируйте и пришлите нам. Сделать это можно через форму обратной связи, размещенной на официальном сайте Комитета эконадзора. По каждому сигналу - разберёмся», - обратился к жителям и гостям 47 региона глава Ленобласти.

Телефон «Зеленой линии» Экомилиции Ленобласти +7 (921) 908-50-86

КПО «Кингисепп» — современный комплекс по сортировке отходов. Сюда привозят содержимое мусорных контейнеров с площадок восьми южных районов Ленинградской области. Отходы проходят сортировку и компостирование, «хвосты» идут на захоронение. Мощность комплекса — 300 тысяч тонн отходов в год.

Более 15 нарушений в сфере пассажирских перевозок выявили в четырех районах Ленобласти за март

Региональный Комитет по транспорту подвел итоги проверок перевозчиков в прошлом месяце.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Комитет по транспорту Ленинградской области отчитался об итогах комплексной проверки пассажирских перевозок в Гатчинском, Всеволожском, Кировском и Ломоносовском районах. В поле зрения инспекторов попали 162 транспортных средства, владельцам 16 из них были выписаны административные протоколы.

В сфере такси ключевыми проблемами остается отсутствие разрешений на перевозку, а также игнорирование предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического контроля автомобилей.

Нарушения также были выявлены и в автобусных перевозках. Среди них: работа без карт маршрутов, отсутствие медосмотров водителей и условий для маломобильных граждан. Более того, выявлены факты нелегальных перевозок, которые осуществлялись без оформления договора.

«Специалистами ГКУ ЛО «Леноблтранс» проводился контроль соблюдения расписания и технического состояния автобусов на социально значимых маршрутах в указанных районах. Расписание соблюдалось, однако зафиксированы замечания по внешнему оформлению. Так, на отдельных транспортных средствах маршрутов №№ 440, 572а, 575 и 579 не работали электронные маршрутоуказатели», — сообщили в комитете.

Все выявленные нарушения станут основанием для подготовки актов о невыполненной работе. Часть рейсов будут признаны невыполненными, также перевозчикам-нарушителям грозят штрафы.

Вам будет интересно
В Лужском районе открыт новый мост через реку Сабу
В Лужском районе специалисты перепустили движение с временного моста через реку Сабу на новый. Сейчас проезд по мосту осуществляется в реверсивном реж...
13.04.2026
128

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

