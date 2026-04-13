Новости Социум

Опубликован график работы МФЦ Ленобласти на майских праздниках

В праздничные дни многофункциональные центры будут работать по обновленному графику.

На предстоящих майских праздниках Многофункциональные центры Ленинградской области (МФЦ) изменят график приема граждан.

Предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — станут сокращенными: филиалы и отделы завершат работу на час раньше, в 20:00. Удаленные рабочие места (УРМ) и окна приема граждан в сельских поселениях (ТОСП) закроются в 17:00. При этом 1 и 9 мая объявлены официальными выходными для всех отделений.

График работы бизнес-офисов также изменится. 30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше. Период с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая включительно будет нерабочим. 

В МФЦ рекомендуют жителям региона заранее планировать визит, чтобы избежать неудобств из-за временных изменений в расписании.

МФЦ Ленобласти майские праздники
Эксперт рассказала, чем опасны ранние овощи и зелень весной

В ранних урожаях может присутствовать большое количество потенциально вредных соединений.

Эксперт рассказала, чем опасны ранние овощи и зелень весной
Употребление ранних овощей и зелени может быть опасно для здоровья человека. Первые весенние урожаи, как правило, выращиваются с большим количеством азотных удобрений, что провоцирует накопление в плодах нитратов. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарёва.

Как пояснила эксперт, сами по себе нитраты не являются токсичными. Однако при переработке организмом человека эти соединения превращаются в нитриты, которые могут взаимодействовать с гемоглобином крови, изменяя его структуру.

«В результате снижается способность крови переносить кислород, что особенно чувствительно для детей, пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — предупредила Золотарёва.

Причем на количество нитратов влияет не только удобрения, но и особенности растения. Больше всего соединений скапливается в зелени, поскольку обменные процессы наиболее активно происходят в листьях.

Также важно учитывать, что весной растения не получают достаточного количества солнечного света. Из-за этого растения медленно перерабатывают нитраты. В результате их значительная часть остается в тканях.

овощи зелень весна советы эксперта

