В праздничные дни многофункциональные центры будут работать по обновленному графику.

На предстоящих майских праздниках Многофункциональные центры Ленинградской области (МФЦ) изменят график приема граждан.

Предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — станут сокращенными: филиалы и отделы завершат работу на час раньше, в 20:00. Удаленные рабочие места (УРМ) и окна приема граждан в сельских поселениях (ТОСП) закроются в 17:00. При этом 1 и 9 мая объявлены официальными выходными для всех отделений.

График работы бизнес-офисов также изменится. 30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше. Период с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая включительно будет нерабочим.

В МФЦ рекомендуют жителям региона заранее планировать визит, чтобы избежать неудобств из-за временных изменений в расписании.