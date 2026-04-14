В России изменили правила подсчета пенсионного стажа

В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий.

Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.
Теперь отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывается при назначении пенсии наравне с работой. Ранее существовало ограничение в шесть лет такого стажа. Теперь родители пятерых и более детей получат прибавку, пишет РИА «Новости».

Также изменения коснулись сельских пенсионеров. Неработающие граждане, имеющие стаж работы в агропромышленном комплексе не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, будут получать доплату в размере 25% к фиксированной выплате. Эта надбавка сохранится даже при переезде в город.

Вам будет интересно
Некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии в мае
С начала мая некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии, сообщил РИА Новости профессора кафедры государственных и муниципальных финансо...
13.04.2026
210

Кроме того, родителям близнецов теперь суммируют фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком при многоплодной беременности.

Новости СВО

Над регионами России сбили 97 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 97 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что при атаке БПЛА на Елец погибла женщина, еще пятеро пострадали.

Вам будет интересно
Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз
Министерство обороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия. Фото: Freepik. По данным военного ведомства, ВСУ совершил...
13.04.2026
163

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

