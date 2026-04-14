В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий.

Теперь отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывается при назначении пенсии наравне с работой. Ранее существовало ограничение в шесть лет такого стажа. Теперь родители пятерых и более детей получат прибавку, пишет РИА «Новости».

Также изменения коснулись сельских пенсионеров. Неработающие граждане, имеющие стаж работы в агропромышленном комплексе не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, будут получать доплату в размере 25% к фиксированной выплате. Эта надбавка сохранится даже при переезде в город.

Кроме того, родителям близнецов теперь суммируют фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком при многоплодной беременности.