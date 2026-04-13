С начала мая некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии, сообщил РИА Новости профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой.

Перерасчет коснется бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности. Для них ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год. Также дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, фиксированная выплата в составе страховой пенсии увеличится у граждан, которым исполнилось 80 лет в апреле, и у тех, кому была присвоена первая группа инвалидности. Также предусмотрены доплаты для пенсионеров с иждивенцами.