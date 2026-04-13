Главная / Новости / Некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии в мае

Новости Экономика

Некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии в мае

С начала мая некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии, сообщил РИА Новости профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой.

Перерасчет коснется бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности. Для них ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год. Также дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, фиксированная выплата в составе страховой пенсии увеличится у граждан, которым исполнилось 80 лет в апреле, и у тех, кому была присвоена первая группа инвалидности. Также предусмотрены доплаты для пенсионеров с иждивенцами.

Пенсия пенсионеры прибавка к пенсии
Новости Происшествия

В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов

В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади.

Как рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО, первым задержали с поличным розничного сбытчика — 25-летнего гражданина сопредельного государства. У него изъяли 10 граммов сильнодействующего препарата, возбуждено уголовное дело.

Затем был задержан 41-летний соотечественник задержанного, обеспечивавший поставки мелкооптовых партий. При обыске в квартире обнаружили более 2000 таблеток, десяток флаконов другого сильнодействующего препарата, а также упаковочные материалы. Также задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса — 27-летний выходец из того же государства Средней Азии.

Оперативники устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Проверили почти 100 человек, из них 25 человек с признаками опьянения доставили в отделы полиции для освидетельствования, у девяти из них выявили следы употребления запрещенных веществ.

наркотики Петербург мигранты полиция Мвд

