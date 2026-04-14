В Минпромторге 23 апреля запланировано совещание с участием производителей и представителей ретейла. Цель встречи — обсуждение текущей ценовой ситуации на овощи, сообщил «Известиям» исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников.

По его словам, оптовые цены на борщевой набор в этом году значительно ниже, чем в прошлом. В ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» подтвердили, что цены производителей на овощи снизились по большинству категорий по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, капуста у производителей подешевела на 47,2%, картофель — на 46,5%, свекла — на 33,2%, лук — на 25,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средние оптовые цены на картофель в России в первую неделю апреля составили 22,7 рубля за 1 кг, на лук — 21,2 рубля за 1 кг, на свеклу — 17,5 рубля за 1 кг, на капусту — 6,1 рубля за 1 кг.