Главная / Новости / В Минпромторге пройдет совещание по теме роста цен на продукты питания

Новости Экономика

В Минпромторге пройдет совещание по теме роста цен на продукты питания

В Минпромторге 23 апреля запланировано совещание с участием производителей и представителей ретейла. Цель встречи — обсуждение текущей ценовой ситуации на овощи, сообщил «Известиям» исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников.

Фото: Freepik.

По его словам, оптовые цены на борщевой набор в этом году значительно ниже, чем в прошлом. В ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» подтвердили, что цены производителей на овощи снизились по большинству категорий по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, капуста у производителей подешевела на 47,2%, картофель — на 46,5%, свекла — на 33,2%, лук — на 25,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средние оптовые цены на картофель в России в первую неделю апреля составили 22,7 рубля за 1 кг, на лук — 21,2 рубля за 1 кг, на свеклу — 17,5 рубля за 1 кг, на капусту — 6,1 рубля за 1 кг.

Вам будет интересно
В Петербурге вновь выросла стоимость минимальной продуктовой корзины
По данным Петростата, в феврале стоимость минимального набора продуктов в Петербурге увеличилась до 8,8 тысячи рублей. Это на 0,2% больше, чем в январ...
22.03.2026
499

цены овощи минпромторг
Новости СВО

Над регионами России сбили 97 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 97 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что при атаке БПЛА на Елец погибла женщина, еще пятеро пострадали.

Вам будет интересно
Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз
Министерство обороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия. Фото: Freepik. По данным военного ведомства, ВСУ совершил...
13.04.2026
163

БПЛА минобороны Россия

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

