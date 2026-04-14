Во Всеволожске спасли кота, просидевшего два дня на сосне

Во Всеволожске спасатели «Кошкиспаса» помогли коту, который два дня провел на сосне на высоте примерно 25 метров.

На помощь приехали двое волонтеров. Один из них принял решение подниматься на соседнюю сосну, которая была выше и устойчивее. Подъем занял около часа: на высоте более 20 метров спасатель столкнулся с плотной кроной и ограниченным пространством для маневра. По его словам, работать приходилось практически вслепую, ориентируясь на голос напарницы с земли и удерживаясь с помощью страховочной веревки.

Когда до животного оставалось всего несколько метров, кот неожиданно перебрался еще выше, на самую вершину дерева. Но спасатель не сдался. Однако в решающий момент кот неожиданно решил проблему самостоятельно - он начал стремительно спускаться вниз по стволу и уже через несколько минут благополучно оказался на земле, приземлившись на подготовленное покрытие.

После спасения кот сразу покинул место происшествия.

Комитет Леноблнаследия принял план реставрации Введенской башни в Тихвине

К реставрации Введенской башни в Тихвине приступят в 2027 году. Комитет Леноблнаследия принял разработанную проектную документацию

«Проект ожидает государственная экспертиза сметного расчёта, а к работам непосредственно на объекте планируем приступать в 2027 году», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. 

Введенская башня (также известная как Введенские ворота) — часть архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Это надвратная башня. В XIX веке монастыри на северо-западе Руси выполняли в том числе и оборонительную функцию. Особенно это было характерно для городов, где отсутствовали отдельные крепостные укрепления. Таким образом, данные сооружения являлись не только духовными, но и фортификационными объектами.

