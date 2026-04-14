Заявление о том, что Турция может «войти в Израиль», сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Слова политика привела газета Kocaeli Kent Gazetesi.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с Израилем. Нет причин, почему мы не должны этого делать. Нам просто нужно быть достаточно сильными, чтобы предпринять эти шаги», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган

После этого министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху обвинил турецкого лидера в лицемерии.

«Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали. Турция, построившая свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде. Турция, которая силой насаждает исламизацию, осмеливается говорить о правах человека. Лицемерный Эрдоган никого не впечатляет этим нынешним цирком», – сказал Амихай Элияху

Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил в интервью Anadolu Agency, что после Ирана Израиль «не может жить без врага» и что правительство Биньямина Нетаньяху, а также часть оппозиции стремятся объявить Турцию «новым врагом».

При этом Фидан подчеркнул, что позиция турецких властей заключается в том, чтобы не втягивать страну в войну. Он также отметил, что ситуация в Ормузском проливе оказывает серьезное влияние на мировые рынки, и добавил, что Турция вносит весь возможный вклад в ее урегулирование.