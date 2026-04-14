Песков рассказал, когда нормализуется работа интернета в России

Песков рассказал, когда нормализуется работа интернета в России

Работу интернета полностью восстановят, когда исчезнет необходимость для ограничений по соображениям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Freepik.

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно и работа будет полностью восстановлена и нормализована», - сказал Песков.

Песков также выразил уверенность, что россияне понимают целесообразность блокировок мессенджеров и ограничений в работе интернета в России.

404

Новости СВО

Вдовы и вдовцы участников СВО смогут бесплатно получить высшее образование

Государство расширило меры поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Соответствующие поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.

Согласно новым нормам, супруги погибших военнослужащих, а также граждан, выполнявших боевые задачи за пределами страны, получат право поступать в вузы на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджета — в рамках отдельной квоты.

При этом воспользоваться льготой смогут только те вдовы и вдовцы, которые после гибели супруга не вступили в новый брак. Кроме того, уже существующими льготами на бесплатное высшее образование могут пользоваться сами участники боевых действий и их дети.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

