Работу интернета полностью восстановят, когда исчезнет необходимость для ограничений по соображениям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно и работа будет полностью восстановлена и нормализована», - сказал Песков.
Песков также выразил уверенность, что россияне понимают целесообразность блокировок мессенджеров и ограничений в работе интернета в России.