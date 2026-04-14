Вдовы и вдовцы участников СВО смогут бесплатно получить высшее образование

Государство расширило меры поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Соответствующие поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.

Согласно новым нормам, супруги погибших военнослужащих, а также граждан, выполнявших боевые задачи за пределами страны, получат право поступать в вузы на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджета — в рамках отдельной квоты.

При этом воспользоваться льготой смогут только те вдовы и вдовцы, которые после гибели супруга не вступили в новый брак. Кроме того, уже существующими льготами на бесплатное высшее образование могут пользоваться сами участники боевых действий и их дети.

В Ленобласти за сутки ликвидировали 24 пожара

За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области отработали 25 оперативных событий. Из них 24 — пожары.

В ликвидации пожаров участвовали 192 сотрудника и 48 единиц техники. Благодаря их оперативным действиям удалось спасти шесть человек.

Кроме того, пожарные ликвидировали последствия одного ДТП. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники.

Главное управление МЧС России по Ленобласти напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности: не оставлять без присмотра включенный газ и соблюдать скоростной режим на дорогах.

