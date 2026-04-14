Александр Дрозденко открыл первый в 2026 году форум в Ленобласти под названием «Есть результат».
Как за 2021–2025 годы выполнялась народная программа депутаты, представители муниципалитетов, социальной сферы, бизнеса, общественных организаций обсудят в Гатчинском округе.
«Народная программа — это не просто документ, это результат прямого диалога с жителями, это реализация их запросов, их требований, их пожеланий, их ожиданий. И для нас очень важно, и было, и есть, и остается ключевой задачей, чтобы народная программа обеспечивала все эти ожидания наших жителей и, безусловно, выполнялась. Можно пообещать, сделать красивую программу, представить красивые лозунги и картинки, но если всё это останется на бумаге — грош ей цена, и, поверьте, оценки жителей будут соответствующими», — отметил глава региона.
Напомним, что ЕР запустила специальную цифровую платформу для сбора мнений и предложений от всех желающих граждан России. Оставить свои идеи можно на официальном интернет-портале естьрезультат.рф.