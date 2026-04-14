Глава Ленобласти открыл первый в 2026 году форум «Единой России»

Александр Дрозденко открыл первый в 2026 году форум в Ленобласти под названием «Есть результат». 

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Как за 2021–2025 годы выполнялась народная программа депутаты, представители муниципалитетов, социальной сферы, бизнеса, общественных организаций обсудят в Гатчинском округе. 

«Народная программа — это не просто документ, это результат прямого диалога с жителями, это реализация их запросов, их требований, их пожеланий, их ожиданий. И для нас очень важно, и было, и есть, и остается ключевой задачей, чтобы народная программа обеспечивала все эти ожидания наших жителей и, безусловно, выполнялась. Можно пообещать, сделать красивую программу, представить красивые лозунги и картинки, но если всё это останется на бумаге — грош ей цена, и, поверьте, оценки жителей будут соответствующими», — отметил глава региона.

Напомним, что ЕР запустила специальную цифровую платформу для сбора мнений и предложений от всех желающих граждан России. Оставить свои идеи можно на официальном интернет-портале естьрезультат.рф.

Педагогов из Енакиево приняли в Союз художников Ленинградской области

Дружба через искусство: представителям Школы искусств им. И.П. Чайковского из города-побратима торжественно вручили членские билеты.

Во время встречи художники обсудили планы на дальнейшее сотрудничество, также стороны договорились поддерживать друг друга: учебному заведению в Енакиево остро не хватает мольбертов, кистей, красок и гипсовых заготовок.

Совместная работа уже началась — в мае состоится первая экспозиция «Российский ген стойкости» в музее «Эрмитаж-Выборг». Там представят 39 творческих работ — детские рисунки и полотна учителей.

В 2025 году в подшефный для Ленобласти город ДНР область передавала резервуары с водой, что помогло справиться с проблемой водоснабжения. В этом также поспособствовали ленинградские специалисты, которые не только устраняли аварии на сетях, но и восстановили ключевые объекты водоснабжения, проводили монтаж новой системы водоотведения, тем самым приводя в порядок коммунальную инфраструктуру. На протяжении всего года продолжалась поддержка Енакиевского трамвайно-троллейбусного управления - регион передал аварийный комплекс для трамвайных сетей,а также оказывал помощь в восстановлении жилых и социальных объектов. В пострадавшие регионы региональная Госветслужба собрала и отправила две партии с кормами для животных. Параллельно Ленобласть принимала детей на отдых и лечение, создала игровую комнату для детей школы-интерната, доставила подарки ко Дню знаний школьникам, а также наборы для новорождённых. Регион содействовал и по другим направлениям. Согласно озвученным планам, в следующем году на восстановление Енакиево Ленобласть выделит минимум 1,2 млрд рублей.

