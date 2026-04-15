Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил проект детского сада, рассчитанного на 125 мест. Здание возведут в Кингисеппе.

Фото: стройблок ЛО.

В детском саду разместят пищеблок полного цикла. Это позволит готовить еду на месте, а не завозить из сторонних столовых. Также в здании будут медицинский блок, просторные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты для дополнительного образования детей, кабинеты и зона отдыха для преподавателей. Об этом сообщили в стройблоке Ленобласти.