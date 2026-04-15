В среду, 15 апреля, при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на 11 региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-260: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.
- км р.22 (транспортная развязка): заезд на СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт.
- км 23: ограничение скорости в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт.
М-10 «Россия»:
- км 593-674: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 0-34: ограничение скорости с 08:00 до 17:00 и 08:00 до 18:00 для мойки и очистки ограждений, водоотводных лотков.
- км 105: устранение деформаций с 08:00 до 17:00.
- км 106-149: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.
- км 141, 148: ямочный ремонт с 08:00 до 19:00.
А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»:
- км 331-531: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 59-66, 47-100: ограничение скорости с 08:00 до 20:00 для мойки экранов и очистки покрытия.
- км 47-100: уборка мусора, очистка проходов на мостах.
- км 55: устранение деформаций с 08:00 до 20:00.
- км 114-120: мойка экранов с 08:00 до 20:00.
- подъезд к Выборгу №1, 2: очистка покрытия с 08:00 до 20:00.
- км 66, 75-76: обслуживание высоковольтных линий с 10:00 до 17:00 (отключение питания).
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 0-48, мойка ограждения с 08:00 до 19:00.
А-181 «Магистральная»:
- км 8-37, устранение деформаций с 08:00 до 20:00.
А-121 «Сортавала»:
- км 7+100, 9+700: ремонт ограждения в сторону СПб с 08:00 до 20:00.
- км 15-18: очистка покрытия и разделительной полосы с 08:00 до 20:00.
- км 37-78 (развязки км 40, 50, 56, 64, 70, 72): уборка мусора с 08:00 до 20:00.
- км 40-72: мойка бордюрного камня в сторону СПб с 08:00 до 20:00.
- км 126-140: мойка тротуаров с 08:00 до 20:00.
- км 126-147: очистка покрытия с 08:00 до 20:00.
- км 100-116: покраска бордюрного камня у остановок с 08:00 до 20:00.
А-180 «Нарва»подъезд к МТП «Усть-Луга:
- км 20, 23, мойка моста с 08:00 до 17:00.
А-180 «Нарва»:
- км 43 (развязка): очистка ограждений и краевой линии с 08:00 до 17:00.
- км 124-135: очистка покрытия с 08:00 до 20:00.
Р-23 «Санкт-Петербург – Псков»:
- км 42-50: очистка краевой линии у разделительной полосы с 08:00 до 17:00.
- км 40-42: очистка разделительной полосы вручную с 08:00 до 17:00 (установка схемы ОДД).
- км 112-133: устранение деформаций с 08:00 до 17:00.
- км 99-133: очистка краевой линии с 08:00 до 17:00.
- км 158-168: мойка пешеходных дорожек с 08:00 до 17:00.