На 11 трассах Ленобласти ограничат движение 15 апреля

В среду, 15 апреля, при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на 11 региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.

  • км р.22 (транспортная развязка): заезд на СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт.

  • км 23: ограничение скорости в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.

Вам будет интересно
В Лужском районе открыт новый мост через реку Сабу
В Лужском районе специалисты перепустили движение с временного моста через реку Сабу на новый. Сейчас проезд по мосту осуществляется в реверсивном реж...
13.04.2026
204

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 0-34: ограничение скорости с 08:00 до 17:00 и 08:00 до 18:00 для мойки и очистки ограждений, водоотводных лотков.

  • км 105: устранение деформаций с 08:00 до 17:00.

  • км 106-149: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.

  • км 141, 148: ямочный ремонт с 08:00 до 19:00.

А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»:

  • км 331-531: ограничение скорости с 08:00 до 19:00 для мойки, очистки, ремонта, выправки, установки знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 59-66, 47-100: ограничение скорости с 08:00 до 20:00 для мойки экранов и очистки покрытия.

  • км 47-100: уборка мусора, очистка проходов на мостах.

  • км 55: устранение деформаций с 08:00 до 20:00.

  • км 114-120: мойка экранов с 08:00 до 20:00.

  • подъезд к Выборгу №1, 2: очистка покрытия с 08:00 до 20:00.

  • км 66, 75-76: обслуживание высоковольтных линий с 10:00 до 17:00 (отключение питания).

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 0-48, мойка ограждения с 08:00 до 19:00.

А-181 «Магистральная»:

  • км 8-37, устранение деформаций с 08:00 до 20:00.

А-121 «Сортавала»:

  • км 7+100, 9+700: ремонт ограждения в сторону СПб с 08:00 до 20:00.

  • км 15-18: очистка покрытия и разделительной полосы с 08:00 до 20:00.

  • км 37-78 (развязки км 40, 50, 56, 64, 70, 72): уборка мусора с 08:00 до 20:00.

  • км 40-72: мойка бордюрного камня в сторону СПб с 08:00 до 20:00.

  • км 126-140: мойка тротуаров с 08:00 до 20:00.

  • км 126-147: очистка покрытия с 08:00 до 20:00.

  • км 100-116: покраска бордюрного камня у остановок с 08:00 до 20:00.

А-180 «Нарва»подъезд к МТП «Усть-Луга:

  • км 20, 23, мойка моста с 08:00 до 17:00.

А-180 «Нарва»:

  • км 43 (развязка): очистка ограждений и краевой линии с 08:00 до 17:00.

  • км 124-135: очистка покрытия с 08:00 до 20:00.

Р-23 «Санкт-Петербург – Псков»:

  • км 42-50: очистка краевой линии у разделительной полосы с 08:00 до 17:00.

  • км 40-42: очистка разделительной полосы вручную с 08:00 до 17:00 (установка схемы ОДД).

  • км 112-133: устранение деформаций с 08:00 до 17:00.

  • км 99-133: очистка краевой линии с 08:00 до 17:00.

  • км 158-168: мойка пешеходных дорожек с 08:00 до 17:00.

В Кингисеппе построят детский сад на 125 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил проект детского сада, рассчитанного на 125 мест. Здание возведут в Кингисеппе.

В детском саду разместят пищеблок полного цикла. Это позволит готовить еду на месте, а не завозить из сторонних столовых. Также в здании будут медицинский блок, просторные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты для дополнительного образования детей, кабинеты и зона отдыха для преподавателей. Об этом сообщили в стройблоке Ленобласти.  

Вам будет интересно
Строительство детсада на 220 мест в Кудрово находится в активной фазе
На текущий момент уже завершено возведение первых двух этажей здания. Фото: Комитет по строительству Ленобласти На Центральной улице в Кудрово продолж...
06.04.2026
290

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

