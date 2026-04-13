В Лужском районе открыт новый мост через реку Сабу

Новости Социум

В Лужском районе открыт новый мост через реку Сабу

В Лужском районе специалисты перепустили движение с временного моста через реку Сабу на новый.

Сейчас проезд по мосту осуществляется в реверсивном режиме, а строители приступили к разборке временного дорожного полотна.

Скрин видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

В рамках капитального ремонта моста впереди — укладка верхнего слоя асфальта на мосту и подходах к нему, установка барьерного ограждения, устройство освещения и нанесение разметки. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

новый мост Лужский район Ленобласть
Новости Происшествия Главное

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке

Фото: Росгвардия Петербурга

Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балконе. При детальной проверке оказалось, что мальчик живет в ужасных условиях.

В Сестрорецке правоохранительные органы выясняют, почему 5-летний мальчик остался дома без присмотра и игрался на открытом балконе один. Также у органов есть вопросы и к условиям проживания малыша. 

Как сообщили в Росгвардии по Петербургу, минувшим вечером, 12 апреля, поступило сообщение о ребенке, который игрался на балконе квартиры и едва не упал вниз. Прибывший наряд обнаружил, что мальчик сразу зашел обратно в квартиру, как только увидел полицейских. 

«Впоследствии в указанной квартире росгвардейцы обнаружили оставленного без присмотра 5-летнего мальчика. Помимо ребенка в помещении находился спящий 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, не являющийся отцом несовершеннолетнего», — сообщили в Росгвардии.

Родителей ребенка в этот момент не было дома. Состояние жилого помещения при этом оставляет желать лучшего. По всей квартире были разбросаны вещи и мусор, уборка, судя по всему, не проводилась долгое время.

Сотрудники Росгвардии забрали ребенка с собой и отвезли в отдел полиции. Там мальчика передали инспектору по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родителей малыша. 

Сестрорецк Неблагополучные семьи

