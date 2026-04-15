weather
$ 75.85
89.26

Главная / Новости / В России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о включенном VPN

Новости Социум Главное

В России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о включенном VPN

Мобильные операторы в России начали информировать пользователей о том, что на их устройствах включен VPN. Соответствующее уведомление появляется при входе в некоторые приложения.

телефон
Фото: Freepik.

В сообщениях предлагается отключить VPN для обеспечения стабильной работы сервиса, так как из-за включенного VPN данные могут отображаться некорректно. Подобные уведомления начали получать также посетители маркетплейсов и прочих популярных сервисов.

Ранее Минцифры России провело совещание с руководителями крупных интернет-площадок. В ходе встречи ведомство обратилось к площадкам с просьбой ограничить доступ для пользователей с активированным VPN. В противном случае компаниям пригрозили исключением из «белых списков» и другими санкциями.

МВД опровергло информацию о проверках телефонов на использование VPN
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД заявило, что сообщения в некоторых тг-каналах о проверках телефонов на предмет использования VPN-сервисо...
02.04.2026
550

Теги

vpn операторы связи Россия
Число подростков с психическими расстройствами выросло на 53% за 10 лет

Согласно данным Росстата, заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет увеличилась на 53% за последнее десятилетие. Если в 2015 году их было 18,5 тысячи, то в 2024-м — уже 28,3 тысячи.

подросток
Фото: Freepik.

В ряде региональных Минздравов эту тенденцию подтвердили. Эксперты связывают увеличение числа диагнозов в том числе с улучшением диагностики и растущей настороженностью общества в отношении психического состояния несовершеннолетних, пишут «Известия».

В детском возрасте чаще встречаются нарушения нейроразвития. В большей степени это нарушения языка и речи, расстройства аутистического спектра. А в подростковом возрасте начинают появляться тревожно-депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства. Расстройства шизофренического спектра до 18 лет встречаются реже, отметил эксперт.

В России хотят создать базу антипрививочников
Министерство здравоохранения России намерено создать реестр граждан, которые отказались от вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пр...
14.04.2026
266

Теги

подростки психические расстройства Россия Росстат

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026
16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026
07:45 03.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться