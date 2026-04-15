Мобильные операторы в России начали информировать пользователей о том, что на их устройствах включен VPN. Соответствующее уведомление появляется при входе в некоторые приложения.

В сообщениях предлагается отключить VPN для обеспечения стабильной работы сервиса, так как из-за включенного VPN данные могут отображаться некорректно. Подобные уведомления начали получать также посетители маркетплейсов и прочих популярных сервисов.

Ранее Минцифры России провело совещание с руководителями крупных интернет-площадок. В ходе встречи ведомство обратилось к площадкам с просьбой ограничить доступ для пользователей с активированным VPN. В противном случае компаниям пригрозили исключением из «белых списков» и другими санкциями.