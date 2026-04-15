Главная / Новости / Средний чек на шашлычный набор в России составил 4986 рублей

Новости Экономика

Средний чек на шашлычный набор в России составил 4986 рублей

Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» подсчитали, что в этом году средний чек на шашлычный набор, включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и другие необходимые для приготовления шашлыка предметы, составил 4986 рублей.

Средний чек на шашлычный набор в России составил 4986 рублей - В набор входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и другие необходимые предметы для приготовлени
Так, средний чек на покупку мяса, готового для жарки шашлыка, составил 668 рублей, комплекта шампуров — 513 рублей. Мангал в среднем обходится в 3067 рублей, древесный уголь — в 325 рублей, а розжиг — в 412 рублей, пишет РИА Новости.

Аналитики отметили, что в этом году шашлычный сезон начался позже обычного. Это связано с погодными условиями и Страстной неделей перед Пасхой, которые повлияли на снижение продаж в сопоставимом периоде по сравнению с прошлым годом.

Новости Социум

Жителя Бокситогорска оштрафовали за оскорбления в городском паблике

В Бокситогорском районе Ленобласти 38-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за оскорбление в социальной сети.

Как сообщает прокуратура Ленобласти, он получил штраф за публикацию в открытом сообществе «Бокситогорск — наш любимый город». Мужчина выложил фотографию человека и сопроводил ее словами, которые содержат ненормативную лексику и унижают честь и достоинство этого человека.

