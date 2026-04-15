Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» подсчитали, что в этом году средний чек на шашлычный набор, включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и другие необходимые для приготовления шашлыка предметы, составил 4986 рублей.

Так, средний чек на покупку мяса, готового для жарки шашлыка, составил 668 рублей, комплекта шампуров — 513 рублей. Мангал в среднем обходится в 3067 рублей, древесный уголь — в 325 рублей, а розжиг — в 412 рублей, пишет РИА Новости.

Аналитики отметили, что в этом году шашлычный сезон начался позже обычного. Это связано с погодными условиями и Страстной неделей перед Пасхой, которые повлияли на снижение продаж в сопоставимом периоде по сравнению с прошлым годом.