Главная / Новости / На прилавках Петербурга появилась корюшка: что с ценами

Новости Экономика

На прилавках Петербурга появилась корюшка: что с ценами

На улицах Северной столицы предложений о покупке корюшки все больше. Но цены пока остаются высокими.

Фото: wikimedia. org (CC BY-SA 3.0)

На уличных прилавках Петербурга все чаще можно найти в продаже корюшку. Правда, цены излюбленной у горожан рыбы пока кусаются. 

Как выяснила «Фонтанка», в одной из торговых точек мелкую рыбу продают по 300 рублей за килограмм. Крупную можно приобрести за 1100 рублей. Также в продаже встречается корюшка и за 700-800 рублей.

В другом месте цены на корюшку начинаются от 380 рублей, а крупная доходит до 1890 рублей за килограмм. 

Также на улицах города можно встретить абсолютно пустые лавки, на которых установлены рекламные баннеры о продаже корюшки. Изданию пояснили, что эти торговые точки будут продавать невскую корюшку, которой пока нет. Та, что реализуется сейчас, — из Ладоги.

В Петербурге и Ленобласти утвердили квоты на вылов корюшки в 2026 году
Всего в агломерации за сезон планируется выловить порядка двух тонн рыбы.
07.04.2026
225

корюшка Петербург
Для души Новости

Без осадков и до -9°С ночью – погода в Ленобласти на 11 апреля

В Ленинградской области 11 апреля ожидается малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха ночью -2...-7°С, на востоке местами до -9°С. Днем столбик термометра поднимется до +7...+12°С. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

В мае в европейскую часть России вернутся заморозки
В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки, сообщила доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любо...
08.04.2026
460

погода без осадков Похолодание апрель

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

