В Ленобласти и Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Новости Социум

В Ленобласти и Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Ленобласти с 6 по 12 апреля заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 4,4%. Эпидемические пороги не превышены, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди заболевших гриппом — лишь 0,4% от общего числа. Преобладают риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и SARS-CoV-2. Заболеваемость коронавирусом также снизилась на 10% за прошедшую неделю.

В Петербурге уровень заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 11,3%. Грипп диагностирован у 1,47% заболевших. Заболеваемость COVID-19 в Северной столице остается на прежнем уровне.

грипп орви Ленобласть Петербург
Новости Происшествия

Мастер и отремонтировал холодильник и забрал 1,5 млн рублей в Луге

Во время ремонта техники в чужой квартире в Луге 61-летний мужчина нашел под холодильником 1,5 млн рублей, забрал деньги и скрылся.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, мастер пришел чинить технику и, пока хозяин жилья не видел, забрал найденные деньги. После этого он сразу уехал из города.

Подозреваемого задержали уже в Москве. По данным следствия, с похищенными деньгами он собирался уехать в Ростовскую область, но не успел.

Суд поддержал позицию прокурора и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он останется как минимум до 9 июня.

луга Ленинградская область

