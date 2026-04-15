В Ленобласти с 6 по 12 апреля заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 4,4%. Эпидемические пороги не превышены, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди заболевших гриппом — лишь 0,4% от общего числа. Преобладают риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и SARS-CoV-2. Заболеваемость коронавирусом также снизилась на 10% за прошедшую неделю.

В Петербурге уровень заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 11,3%. Грипп диагностирован у 1,47% заболевших. Заболеваемость COVID-19 в Северной столице остается на прежнем уровне.