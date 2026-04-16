Дональд Трамп возмущен, что Ормузский пролив не хотят переименовать в его честь

Дональд Трамп возмущен, что Ормузский пролив не хотят переименовать в его честь

Дональд Трамп заявил, что США открывают судоходство через Ормузский пролив и действуют там, по его словам, в интересах Китая и мирового сообщества. А также возмутился тем, что пролив не хотят назвать его именем.

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: «Как лучше?». Мне ответили: «Любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать – это пролив Трампа». Им эта идея не нравится», – заявил Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу

Также президент США заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Китаем, и назвал такой подход более предпочтительным, чем военное противостояние.

«Президент Си меня крепко-накрепко обнимет, когда я туда приеду через несколько недель. Мы мудро и очень хорошо работаем вместе. Разве это не лучше военных действий?!», – сказал Дональд Трамп

За несколько часов до этого президент США сообщил, что Вашингтон открывает пролив для судоходства. Американские СМИ при этом писали, что прохождение судов через Ормузский пролив не считается нарушением блокады, поскольку ограничения касаются только иранских портов.

О планах Вашингтона начать блокаду Ормузского пролива стало известно 12 апреля после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Сообщалось, что американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, а также займется уничтожением мин в акватории.

Вам будет интересно
Министр обороны Германии заявил о «последнем мирном лете» и начале войны НАТО с Россией до 2029 года
Фото: Freepik. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Об этом он расс...
17.11.2025
2930

Дональд Трамп, Ормузский пролив, США, Иран
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова попала в больницу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу, сообщил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов.

«Она пока в больнице, лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально», – сказал Алексей Тарасов

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщает, что Тарасова оказалась в реанимации.

«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», – сказал источник издания

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой в феврале исполнилось 79-лет. Среди ее учеников – олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин.

Вам будет интересно
Рэпер нокаутировал бывшего футболиста сборной России и «Спартака»
Рэпер Дмитрий Гусаков, выступающий под псевдонимом Goody, нокаутировал бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова в бою по правилам ММА в Моск...
15.04.2026
214

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

