Дональд Трамп заявил, что США открывают судоходство через Ормузский пролив и действуют там, по его словам, в интересах Китая и мирового сообщества. А также возмутился тем, что пролив не хотят назвать его именем.

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: «Как лучше?». Мне ответили: «Любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать – это пролив Трампа». Им эта идея не нравится», – заявил Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу

Также президент США заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Китаем, и назвал такой подход более предпочтительным, чем военное противостояние.

«Президент Си меня крепко-накрепко обнимет, когда я туда приеду через несколько недель. Мы мудро и очень хорошо работаем вместе. Разве это не лучше военных действий?!», – сказал Дональд Трамп

За несколько часов до этого президент США сообщил, что Вашингтон открывает пролив для судоходства. Американские СМИ при этом писали, что прохождение судов через Ормузский пролив не считается нарушением блокады, поскольку ограничения касаются только иранских портов.

О планах Вашингтона начать блокаду Ормузского пролива стало известно 12 апреля после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Сообщалось, что американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, а также займется уничтожением мин в акватории.