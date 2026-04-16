Троих петербуржцев будут судить за хищение денег, выделенных на демонтаж и утилизацию многоквартирных домов в Сясьстрое. Обвинение по делу утвердила Волховская городская прокуратура.

По версии следствия, гендиректор компании договорился со своим знакомым похитить средства, которые администрация Сясьстройского городского поселения направила на работы по демонтажу и утилизации жилых домов.

Одним из обязательных условий контракта было наличие договора с организацией, которая занимается обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов нужных классов опасности. Для этого обвиняемые привлекли еще одну компанию, а ее гендиректор, по данным следствия, стал пособником.

Муниципальный контракт почти на 5 млн рублей заключили в июне 2025 года. Следствие считает, что вместо надлежащей утилизации фигуранты вывозили отходы в незаконные места, а более 1,7 млн рублей, выплаченных за эти работы, присвоили.

Уголовное дело возбудили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.