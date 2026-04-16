Троих предпринимателей будут судить за мошенничество при сносе домов в Волховском районе

Фото: Freepik.

Троих петербуржцев будут судить за хищение денег, выделенных на демонтаж и утилизацию многоквартирных домов в Сясьстрое. Обвинение по делу утвердила Волховская городская прокуратура.

По версии следствия, гендиректор компании договорился со своим знакомым похитить средства, которые администрация Сясьстройского городского поселения направила на работы по демонтажу и утилизации жилых домов.

Одним из обязательных условий контракта было наличие договора с организацией, которая занимается обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов нужных классов опасности. Для этого обвиняемые привлекли еще одну компанию, а ее гендиректор, по данным следствия, стал пособником.

Муниципальный контракт почти на 5 млн рублей заключили в июне 2025 года. Следствие считает, что вместо надлежащей утилизации фигуранты вывозили отходы в незаконные места, а более 1,7 млн рублей, выплаченных за эти работы, присвоили.

Уголовное дело возбудили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Волховский район Сясьстрой Ленинградская область
Новости Экономика

Петербург потратит на стенд ПМЭФ 186,6 млн рублей

Подрядчика для создания стенда Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 выбрали в городе по итогам конкурса. Стоимость работ составит 186,6 млн рублей, сообщает «Петроград».

Начальная цена контракта достигала 200,2 млн рублей. Заявки от участников принимали до 7 апреля, а итоги подвели 15 апреля.

Победитель предложил самую низкую стоимость среди конкурентов, сообщили в пресс-службе комитета по государственному заказу. Имя компании пока не раскрывают. Второй участник оценил работы в 190 млн рублей, а третий сохранил начальную цену контракта.

Экспозиция Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 должна занять не менее 1679 квадратных метров. Завершить работы подрядчик должен до 24 июля 2026 года.

Санкт-Петербург

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
