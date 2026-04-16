Средства ПВО за ночь сбили 207 украинских БПЛА над Россией. Погибли дети

Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 207 украинских БПЛА над Россией. Погибли дети

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате атаки на жилые дома погибли два ребенка – пяти и 14 лет. В городе из-за упавших обломков повреждены пять частных и один многоквартирный дом, многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. Кроме того, обломки упали в поселке Лоо, поврежден навес и выбиты окна в двухэтажном частном доме.  

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара были закрыты на полеты самолетов. На момент подготовки публикации ограничения сняты.

Вам будет интересно
Ленобласть на страже: что нужно знать о защите от беспилотников?
Сегодня, 17 июля, в очередной раз была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Как отметил губернатор Александр Дрозд...
17.07.2025
5750

Кардиолог назвала три признака проблем с сердцем у ребенка

Врачи
Фото: Freepik.

Скачки артериального давления, шум в ушах, головокружение и «мушки» перед глазами у подростка могут указывать на возможные заболевания сердца, предупредила детский кардиолог Светлана Шмулевич.

Врач пояснила, что с 11 до 18 лет организм ребенка активно перестраивается и растет, поэтому в этот период особенно важно обращать внимание на самочувствие. Насторожить должны шум в ушах, головокружение и состояние после резкого подъема с кровати.

«Если это приводит к «мушкам» перед глазами или потемнению в глазах чаще двух-трех раз в неделю, нужно исключить аритмии и гипоплазию сосудов», – объяснила Светлана Шмулевич

Отдельно врач посоветовала следить за артериальным давлением подростка. Если верхнее давление часто поднимается выше 130-140 миллиметров ртутного столба или, наоборот, держится ниже 90 мм и при этом болит голова, нужно выяснять причину.

По словам специалиста, гипертония у подростка может быть симптомом коарктации аорты или других патологий.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5146

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

