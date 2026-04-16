Скачки артериального давления, шум в ушах, головокружение и «мушки» перед глазами у подростка могут указывать на возможные заболевания сердца, предупредила детский кардиолог Светлана Шмулевич.

Врач пояснила, что с 11 до 18 лет организм ребенка активно перестраивается и растет, поэтому в этот период особенно важно обращать внимание на самочувствие. Насторожить должны шум в ушах, головокружение и состояние после резкого подъема с кровати.

«Если это приводит к «мушкам» перед глазами или потемнению в глазах чаще двух-трех раз в неделю, нужно исключить аритмии и гипоплазию сосудов», – объяснила Светлана Шмулевич

Отдельно врач посоветовала следить за артериальным давлением подростка. Если верхнее давление часто поднимается выше 130-140 миллиметров ртутного столба или, наоборот, держится ниже 90 мм и при этом болит голова, нужно выяснять причину.

По словам специалиста, гипертония у подростка может быть симптомом коарктации аорты или других патологий.