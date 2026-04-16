По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате атаки на жилые дома погибли два ребенка – пяти и 14 лет. В городе из-за упавших обломков повреждены пять частных и один многоквартирный дом, многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. Кроме того, обломки упали в поселке Лоо, поврежден навес и выбиты окна в двухэтажном частном доме.
Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара были закрыты на полеты самолетов. На момент подготовки публикации ограничения сняты.