В Петербурге в ближайшие 10 лет не ожидается прироста населения

Новости Социум

В Петербурге в ближайшие 10 лет не ожидается прироста населения

Численность населения Санк-Петербурга сохранится на уровне 5,6 млн человек как минимум до 2036 года. Такие прогнозы озвучил глава Петростата. Рост, зафиксированный в 2024 году, обеспечила в основном миграция, сообщает «Петроград».

По данным Росстата, сейчас в городе проживают 5,6 млн человек, однако дальнейшего увеличения численности населения в ближайшие годы не ожидается из-за естественной убыли и изменения возрастной структуры.

Специалисты отмечают, что женщин, выходящих из детородного возраста, сейчас в 2 раза больше, чем тех, кто только входит в этот период. Именно это, наряду с общей естественной убылью населения, сдерживает демографический рост Санкт-Петербурга.

При этом за 2024 год население города все же увеличилось на 48 тыс. человек, но этот прирост, как уточняется, произошел за счет мигрантов.

Одновременно в Санкт-Петербурге продолжит расти доля трудоспособных жителей. К 2036 году она может достигнуть 61%, тогда как доля горожан старше 65 лет составит 23%. За последние 10 лет число трудоспособных петербуржцев уже выросло на 5,3%.

Еще через 10 лет на 1 тыс. жителей трудоспособного возраста будет приходиться 635 детей и пенсионеров. Это означает снижение коэффициента демографической нагрузки на 5%.

Санкт-Петербург
Новости Социум

Инженеры создали компьютер, которому не нужно электричество

Механические компьютеры без электричества и батарей создали ученые, использовав для сборки обычные материалы – стальные пружины и стержни. О разработке рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из колледжа Сент Олаф и Сиракузского университета собрали три механических устройства, способных выполнять простые вычисления за счет физического воздействия, без компьютерного чипа и внешнего источника питания.

Первый такой компьютер считал, сколько раз его тянули вперед и назад, второй определял, было ли число толчков четным или нечетным, а третий запоминал, прикладывалась ли к нему средняя или большая сила.

Авторы работы считают, что такая технология может стать альтернативой обычным компьютерам в суровых условиях, где электроника работает нестабильно, в том числе при экстремальных температурах или воздействии агрессивных химических веществ. Речь идет о задачах, для которых достаточно простых расчетов.

По словам ученых, результаты исследования стали шагом к созданию «интеллектуальных материалов», которые смогут воспринимать окружающую среду, принимать решения и реагировать на них. В перспективе это может пригодиться, например, при разработке более отзывчивых протезов или тактильных комнат.

компьютер электричество

