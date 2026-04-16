Численность населения Санк-Петербурга сохранится на уровне 5,6 млн человек как минимум до 2036 года. Такие прогнозы озвучил глава Петростата. Рост, зафиксированный в 2024 году, обеспечила в основном миграция, сообщает «Петроград».

По данным Росстата, сейчас в городе проживают 5,6 млн человек, однако дальнейшего увеличения численности населения в ближайшие годы не ожидается из-за естественной убыли и изменения возрастной структуры.

Специалисты отмечают, что женщин, выходящих из детородного возраста, сейчас в 2 раза больше, чем тех, кто только входит в этот период. Именно это, наряду с общей естественной убылью населения, сдерживает демографический рост Санкт-Петербурга.

При этом за 2024 год население города все же увеличилось на 48 тыс. человек, но этот прирост, как уточняется, произошел за счет мигрантов.

Одновременно в Санкт-Петербурге продолжит расти доля трудоспособных жителей. К 2036 году она может достигнуть 61%, тогда как доля горожан старше 65 лет составит 23%. За последние 10 лет число трудоспособных петербуржцев уже выросло на 5,3%.

Еще через 10 лет на 1 тыс. жителей трудоспособного возраста будет приходиться 635 детей и пенсионеров. Это означает снижение коэффициента демографической нагрузки на 5%.