СМИ: Операторы подписали мораторий на расширение каналов связи из России в Европу ради борьбы с VPN

Российские операторы, владеющие каналами связи из России в Европу, подписали мораторий на их расширение в рамках мер по ограничению VPN.

Речь идет примерно о 20 компаниях. По данным РБК, договоренность предполагает запрет на аренду и ввод в эксплуатацию новых каналов связи, через которые проходит весь зарубежный трафик.

Как утверждают источники издания, мораторий обсудили и подписали на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Среди участников встречи собеседники РБК называли ММТС-9, «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», Т2, «Уфанет» и «Раском».

По словам источников издания, в Минцифры исходят из того, что запас пропускной способности для зарубежного трафика ограничен, а трафик через VPN для операторов выглядит как иностранный. На этом фоне операторы сами будут заинтересованы в борьбе с VPN: либо начнут его фильтровать, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, фактически создав экономический барьер.

Власти также рассчитывают, что отказ от расширения зарубежных каналов подтолкнет иностранные сервисы, желающие сохранить работу в России, размещать свои серверы внутри страны. В противном случае, как отмечает источник издания, скорость загрузки контента для российских пользователей будет снижаться.

Срок действия моратория операторам не назвали. Формально, по данным собеседников РБК, схема должна выглядеть так: оператор подает запрос на расширение зарубежных каналов в Роскомнадзор, после чего получает отказ.

Кроме того, участникам рынка предстоит ежемесячно отчитываться о трансграничном трафике, включая его объем, ресурсы, откуда он шел, и узлы связи, через которые он проходил.

Один из источников пояснил, что само по себе расширение зарубежных каналов и сейчас согласовывается с Роскомнадзором. Теперь, по его словам, речь идет о том, чтобы наделить Минцифры дополнительными полномочиями, но для этого понадобятся либо поправки в законодательство, либо отдельное постановление правительства.

Видео: две маленькие девочки забыли, где живут, и гуляли одни во Всеволожском районе

Двух маленьких сестер без присмотра взрослых нашли на детской площадке в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе вечером 14 апреля.

Видео: ГУ Росгвардии

О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Они рассказали, что две девочки одни вышли на прогулку и не могут вернуться домой.

Около 17:30 на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга. На детской площадке они обнаружили девочек 4 и 2 лет без родителей.

Старшая сестра рассказала, что мама отпустила их гулять, однако девочки забыли адрес и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Данных родителей они тоже не знали.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли сестер в 97-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. После этого правоохранители связались с матерью девочек и сообщили, где находятся ее дети.

Женщина сразу приехала в отдел полиции, а после опроса вместе с дочерьми вернулась домой.

