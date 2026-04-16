Российские операторы, владеющие каналами связи из России в Европу, подписали мораторий на их расширение в рамках мер по ограничению VPN.

Речь идет примерно о 20 компаниях. По данным РБК, договоренность предполагает запрет на аренду и ввод в эксплуатацию новых каналов связи, через которые проходит весь зарубежный трафик.

Как утверждают источники издания, мораторий обсудили и подписали на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Среди участников встречи собеседники РБК называли ММТС-9, «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», Т2, «Уфанет» и «Раском».

По словам источников издания, в Минцифры исходят из того, что запас пропускной способности для зарубежного трафика ограничен, а трафик через VPN для операторов выглядит как иностранный. На этом фоне операторы сами будут заинтересованы в борьбе с VPN: либо начнут его фильтровать, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, фактически создав экономический барьер.

Власти также рассчитывают, что отказ от расширения зарубежных каналов подтолкнет иностранные сервисы, желающие сохранить работу в России, размещать свои серверы внутри страны. В противном случае, как отмечает источник издания, скорость загрузки контента для российских пользователей будет снижаться.

Срок действия моратория операторам не назвали. Формально, по данным собеседников РБК, схема должна выглядеть так: оператор подает запрос на расширение зарубежных каналов в Роскомнадзор, после чего получает отказ.

Кроме того, участникам рынка предстоит ежемесячно отчитываться о трансграничном трафике, включая его объем, ресурсы, откуда он шел, и узлы связи, через которые он проходил.

Один из источников пояснил, что само по себе расширение зарубежных каналов и сейчас согласовывается с Роскомнадзором. Теперь, по его словам, речь идет о том, чтобы наделить Минцифры дополнительными полномочиями, но для этого понадобятся либо поправки в законодательство, либо отдельное постановление правительства.