В 47-м регионе утвердили изменения в региональный закон о льготных тарифах. Рассказываем, что нужно знать.

В Ленинградской области приняты изменения в региональный закон о льготных тарифах на электричество . Главным нововведением стало уравнивание льготных тарифов для первого и второго диапазонов потребления: для второго теперь установлена минимальная ставка, аналогичная первой. Например, для сельского населения тариф зафиксирован на уровне 4,98 руб. за кВт.ч. Изменились и правила лимитов: льгота теперь действует на объем потребления до 4 500 кВт.ч в месяц. При превышении порога потребитель оплачивает первые 4 500 кВт.ч по сниженной цене, а излишки — по стандартному тарифу третьего диапазона.

При этом наличие долгов, образовавшихся в первом квартале 2026 года, не станет препятствием для получения льготы, при условии отсутствия задолженностей за 2025 год и более ранние периоды.

«Расширен перечень лиц, факт проживания которых предоставляет право на льготу. Теперь получить льготный тариф собственники домов смогут и в отношении своих родителей, детей, супруга или лиц, вселенных в качестве членов семьи. Обязательное условие – постоянное проживание в доме (домовладении), по которому подаётся заявление, не менее года», — пояснили в правительстве региона.

Важно отметить, что перерасчет за январь-март 2026 года будет произведен автоматически для всех, кто уже получил право на льготу или подавал документы в текущем году. Однако тем, кто обращался за льготой только в 2025 году, необходимо подать документы повторно. Для сохранения льготного тарифа жителям необходимо ежемесячно передавать показания счетчиков до 25-го числа. Обновленные правила действуют до 1 октября 2026 года.

Отметим, что изменения в региональное законодательство по части предоставления льготных тарифов на электроэнергию были инициированы секретарем Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Глава региона поставил задачи фракции в сжатые сроки подготовить соответствующие поправки в документы.