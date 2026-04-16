В лесах Ленобласти начинает действовать особый режим

Режим пожароопасного сезона в лесах региона введут с 17 апреля.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

С 17 апреля на территории лесного фонда Ленинградской области введен режим пожароопасного сезона. Экстренные службы региона переходят на усиленный график работы.

Соответствующий приказ был издан комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. В связи с началом опасного сезона Региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» перешел на круглосуточный режим работы. Для обеспечения контроля за состоянием лесов задействована сеть из 167 камер видеонаблюдения. Тем временем 71 пожарно-химическая станция, расположенная в 19 районных лесничествах, приведена в состояние полной готовности.

В Управлении лесами подчеркивают, что безопасность лесного фонда напрямую зависит от ответственности жителей и гостей региона. В ведомстве напоминают о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности при посещении зеленых зон. Игнорирование требований грозит не только административной, но и уголовной ответственностью.

В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно сообщать по единому номеру диспетчерской службы ЛОГКУ «Ленобллес» — 90-89-111 или по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

«Сообщи, где торгуют смертью»: в Ленобласти стартует первый этап Общероссийской антинаркотической акции

Первый в 2026 году этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет с 20 по 30 апреля 2026 года на территории Ленинградской области. На период акции открывается «горячая линия».

Граждане могут сообщить об известных им фактах, связанных с нарушениями законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, включая распространение, употребление кем-либо новых потенциально опасных психоактивных веществ «спайсов» и создание мест хранения наркотиков — так называемых «закладок». В указанный период все жители и гости Ленобласти могут сообщить об этом несколькими способами:

  • специально выделенный на период проведения Акции телефон «горячей линии» ГУ МВД России по г. Петербургу и Ленобласти 8 (812) 573-79-96; 

  • официальный сайт ГУ МВД России раздел «Для граждан» модуль «Прием обращений»; 

  • официальный сайт ГУ МВД России модуль «Сообщи, где наркоточка».

Цель акции «Сообщи, где торгуют смертью» – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи  и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

