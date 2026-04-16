Режим пожароопасного сезона в лесах региона введут с 17 апреля.

С 17 апреля на территории лесного фонда Ленинградской области введен режим пожароопасного сезона. Экстренные службы региона переходят на усиленный график работы.

Соответствующий приказ был издан комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. В связи с началом опасного сезона Региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» перешел на круглосуточный режим работы. Для обеспечения контроля за состоянием лесов задействована сеть из 167 камер видеонаблюдения. Тем временем 71 пожарно-химическая станция, расположенная в 19 районных лесничествах, приведена в состояние полной готовности.

В Управлении лесами подчеркивают, что безопасность лесного фонда напрямую зависит от ответственности жителей и гостей региона. В ведомстве напоминают о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности при посещении зеленых зон. Игнорирование требований грозит не только административной, но и уголовной ответственностью.

В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно сообщать по единому номеру диспетчерской службы ЛОГКУ «Ленобллес» — 90-89-111 или по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.