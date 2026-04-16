Названы четыре района Ленобласти с наибольшей активностью клещей

Более 90 жителей региона столкнулись с укусами клещей за неделю.

Фото: freepik/ erik-karits-2093459

С 9 по 15 апреля в Ленинградской области с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились 92 человека, в том числе 28 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зафиксировано в Тосненском (18), Всеволожском и Кингисеппском (по 9), а также в Волховском (8) районах.

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Тем временем в Ленинградской области продолжается кампания по вакцинации населения от клещевого энцефалита. Всего препарат получили 5137 человек, в том числе 1783 ребенка.

Вам будет интересно
На популярном российском курорте фиксируется нашествие смертельно опасных пауков
В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду Черных вдов. Фото: freepik Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увели...
11.04.2026
547

«Сообщи, где торгуют смертью»: в Ленобласти стартует первый этап Общероссийской антинаркотической акции

Первый в 2026 году этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет с 20 по 30 апреля 2026 года на территории Ленинградской области. На период акции открывается «горячая линия».

Граждане могут сообщить об известных им фактах, связанных с нарушениями законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, включая распространение, употребление кем-либо новых потенциально опасных психоактивных веществ «спайсов» и создание мест хранения наркотиков — так называемых «закладок». В указанный период все жители и гости Ленобласти могут сообщить об этом несколькими способами:

  • специально выделенный на период проведения Акции телефон «горячей линии» ГУ МВД России по г. Петербургу и Ленобласти 8 (812) 573-79-96; 

  • официальный сайт ГУ МВД России раздел «Для граждан» модуль «Прием обращений»; 

  • официальный сайт ГУ МВД России модуль «Сообщи, где наркоточка».

Цель акции «Сообщи, где торгуют смертью» – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи  и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Популярное

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

07:39 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

16:56 13.04.2026

07:45 03.04.2026

07:45 03.04.2026

