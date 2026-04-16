Более 90 жителей региона столкнулись с укусами клещей за неделю.

С 9 по 15 апреля в Ленинградской области с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились 92 человека, в том числе 28 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зафиксировано в Тосненском (18), Всеволожском и Кингисеппском (по 9), а также в Волховском (8) районах.

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Тем временем в Ленинградской области продолжается кампания по вакцинации населения от клещевого энцефалита. Всего препарат получили 5137 человек, в том числе 1783 ребенка.