Дикая кошка пробралась на территорию поселка Свирица и решила передохнуть за сараем на огородном участке одного из местных жителей.

Жители поселка Свирица в Волховском районе Ленобласти обеспокоены визитом незваной гостьи — взрослой рыси. Дикая кошка бродила по населенному пункту, словно у себя дома, а затем пробралась на огород местных жителей, где решила устроить привал.

Как рассказали жители порталу 47news, зверь нагрянул в поселок еще минувшим вечером, 16 апреля. До этого, предположительно, эту же кошку видели в деревне Берег Лужского района.

В администрации Пашского сельского поселения уже в курсе об инциденте. Ситуация находится на контроле местных охотоведов.

«Мы призываем жителей оставаться внимательными и не подходить к дикой кошке, а также сообщать о любых наблюдениях в администрацию Свирицкого поселения или в службы охраны природы», — обратились к гражданам.