Рысь пробралась на огород частного домовладения в Волховском районе

Дикая кошка пробралась на территорию поселка Свирица и решила передохнуть за сараем на огородном участке одного из местных жителей. 

Фото: 47news

Жители поселка Свирица в Волховском районе Ленобласти обеспокоены визитом незваной гостьи — взрослой рыси. Дикая кошка бродила по населенному пункту, словно у себя дома, а затем пробралась на огород местных жителей, где решила устроить привал.

Как рассказали жители порталу 47news, зверь нагрянул в поселок еще минувшим вечером, 16 апреля. До этого, предположительно, эту же кошку видели в деревне Берег Лужского района. 

В администрации Пашского сельского поселения уже в курсе об инциденте. Ситуация находится на контроле местных охотоведов. 

«Мы призываем жителей оставаться внимательными и не подходить к дикой кошке, а также сообщать о любых наблюдениях в администрацию Свирицкого поселения или в службы охраны природы», — обратились к гражданам.

рысь Волховский район
Для души Новости

Догонялки вороны и белки в одном из парков Всеволожска попали на видео

Посетители парка стали свидетелями остросюжетной сцены, где птица пытается перехитрить ловкую белку. 

В одном из парков Всеволожска прохожие заметили необычную парочку — ворону и белку, которые устроили догонялки.

На видео, появившемся в распоряжении Mash на Мойке, кажется, будто лесные жители просто дурачатся и играют, наслаждаясь весенним теплом. Белка ловко прыгает по стволам деревьев, а ворона пытается ее догнать.

На самом же деле ситуация на видео только кажется забавной. Ворона в данном случае проявляет исключительно охотничий интерес, а белка, пытается избежать встречи с назойливым пернатым хищником.

всеволожск животные

