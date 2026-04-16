Эту работу могут возложить на местные администрации и общественность.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал администрации населенных пунктов активнее мотивировать граждан проводить газ в свои дома. Для этого следует начать подомовые обходы силами старост и общественности.
Глава региона отметил, что компании тратят значительные ресурсы, чтобы получать деньги за поставку «голубого топлива», однако сегодня есть порядка 12,5 тысяч исполненных договоров по догазификации, по которым газ не проведен в дом. Преимущественно это происходит из-за неготовности здания.
«Агитируем местные администрации начать подомовой обход вместе со старостами, с общественностью “нерадивых” пользователей газа для того, чтобы они приняли меры и подключили свои дома и уже к следующему отопительному сезону могли пользоваться для отопления дома газом, используя газовое оборудование, котел», — заявил глава региона.
Глава региона подчеркнул, что сегодня процесс газификации домовладений сильно упрощен. Для этого не требуется строительство котельных и других затратных объектов инфраструктуры.