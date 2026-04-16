Обычно банки обязаны вернуть все средства вкладчику по первому требованию. Однако существует ряд ситуаций, когда клиент может остаться без накоплений.

Гражданский кодекс РФ гласит, что банки обязуются передать все средства со вкладов клиентам по первому требованию. Однако есть три основания, когда финансовая организация вправе этого не делать, рассказала «Прайму» юрист Мария Яковлева.

«Банк может законно не выдать деньги со вклада в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест или уже идет взыскание, если клиент не прошел обязательную идентификацию, либо если операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная», — заявила эксперт.

В остальных случаях действует статья 837 ГК РФ, которая запрещает банкам удерживать средства на вкладов клиентов, не имея на то веских причин.