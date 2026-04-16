Названы три случая, когда банк может не вернуть вклад клиенту

Новости Экономика

Названы три случая, когда банк может не вернуть вклад клиенту

Обычно банки обязаны вернуть все средства вкладчику по первому требованию. Однако существует ряд ситуаций, когда клиент может остаться без накоплений.

Гражданский кодекс РФ гласит, что банки обязуются передать все средства со вкладов клиентам по первому требованию. Однако есть три основания, когда финансовая организация вправе этого не делать, рассказала «Прайму» юрист Мария Яковлева.

«Банк может законно не выдать деньги со вклада в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест или уже идет взыскание, если клиент не прошел обязательную идентификацию, либо если операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная», — заявила эксперт.

В остальных случаях действует  статья 837 ГК РФ, которая запрещает банкам удерживать средства на вкладов клиентов, не имея на то веских причин.

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 121 тысячи рублей
По данным, озвученным на заседании Заксобрания Петербурга, средняя зарплата в городе составила 121 тысячу рублей. Прирост составил 2,8%. Этот показате...
15.04.2026
199

Новости Социум

Зарубежная аудитория MAX достигла 7 миллионов пользователей

Семьи миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в российском мессенджере.

Зарубежная аудитория российского мессенджера MAX достигла семи миллионов человек. 

С начала текущего года зарубежные пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наибольший интерес к сервису проявляют жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

При этом расширение географии присутствия сервиса проходило поэтапно: в ноябре прошлого года доступ к функционалу мессенджера получили жители стран СНГ, а с марта 2026 года возможность полноценного общения появилась у пользователей из регионов Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. 

«На начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

