В Ленинградской области 17 апреля вводятся ограничения движения на ряде федеральных трасс из-за плановых дорожных работ, включающих очистку и мойку дорожного покрытия, ремонт и замену барьерных ограждений, ликвидацию деформаций асфальта, нанесение разметки.
Ограничения коснутся нескольких магистралей, включая трассы Р-21 Кола, М-10 Россия, А-120, А-114, Р-23, А-181 Скандинавия и А-121 Сортавала.
На большинстве участков с 08:00 до 19:00 будут действовать ограничения скорости в обоих направлениях.
На отдельных отрезках предусмотрено частичное перекрытие полос движения. В частности, на трассе Р-23 в ряде зон будет закрыта левая полоса, а скорость ограничена до 50–70 км/ч.
Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.