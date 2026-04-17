Юрист Алла Георгиева рассказала, как наследникам после смерти родственника выяснить, какие банковские счета, долги и другие финансовые обязательства остались у умершего.

По ее словам, основной способ – через нотариуса. Наследнику нужно подать заявление в течение 6 месяцев после смерти родственника, после чего нотариус сможет проверить, какие счета были у наследодателя, и направить запросы в банки.

По итогам такой проверки наследники получают более полную картину о финансовом положении умершего, включая сведения о банковских счетах и долгах.

При этом закон не запрещает родственникам искать такую информацию самостоятельно. Как пояснила юрист, это может помочь лучше понять ситуацию и найти данные, которые по каким-то причинам не сразу попали в поле зрения.

Для этого, по ее словам, можно обратиться в бюро кредитных историй, а также в налоговую службу, которая тоже может располагать нужной информацией. В такие ведомства нужно идти со свидетельством о смерти и документами, подтверждающими родство.

Еще одним источником сведений может стать Социальный фонд. Алла Георгиева пояснила, что это особенно актуально, если наследодатель был пожилым человеком или инвалидом, поскольку там могут подсказать важные данные.

Кроме официальных запросов, юрист советует внимательно проверить личные вещи умершего, документы и цифровые следы. Речь идет в том числе о бумагах, банковских уведомлениях, а также приложениях в телефоне, которые могут указать на наличие счетов или других активов.