Юрист рассказала, как можно найти наследственные счета умершего родственника

Новости Экономика

Юрист рассказала, как можно найти наследственные счета умершего родственника

Фото: Freepik.

Юрист Алла Георгиева рассказала, как наследникам после смерти родственника выяснить, какие банковские счета, долги и другие финансовые обязательства остались у умершего.

По ее словам, основной способ – через нотариуса. Наследнику нужно подать заявление в течение 6 месяцев после смерти родственника, после чего нотариус сможет проверить, какие счета были у наследодателя, и направить запросы в банки.

«Нотариус проверит, какие счета имеются у наследодателя, в том числе сделает запросы в банки», – отметила Алла Георгиева

По итогам такой проверки наследники получают более полную картину о финансовом положении умершего, включая сведения о банковских счетах и долгах.

При этом закон не запрещает родственникам искать такую информацию самостоятельно. Как пояснила юрист, это может помочь лучше понять ситуацию и найти данные, которые по каким-то причинам не сразу попали в поле зрения.

Для этого, по ее словам, можно обратиться в бюро кредитных историй, а также в налоговую службу, которая тоже может располагать нужной информацией. В такие ведомства нужно идти со свидетельством о смерти и документами, подтверждающими родство.

Еще одним источником сведений может стать Социальный фонд. Алла Георгиева пояснила, что это особенно актуально, если наследодатель был пожилым человеком или инвалидом, поскольку там могут подсказать важные данные.

Кроме официальных запросов, юрист советует внимательно проверить личные вещи умершего, документы и цифровые следы. Речь идет в том числе о бумагах, банковских уведомлениях, а также приложениях в телефоне, которые могут указать на наличие счетов или других активов.

В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
Врачи Ломоносовской больницы спасли руку мужчины, упавшего на работающую бензопилу

В Ломоносовскую больницу бригада скорой помощи доставила 44-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Он упал на работающую бензопилу и получил обширную рвано-размозженную рану левого плеча.

Фото: vk_com/wall-193205743_33640

У пострадавшего диагностировали сильное кровотечение, геморрагический шок и обширную рвано-размозженную рану левого плеча. Бензопила разрезала кожу и мышцы, повредила сосудисто-нервный пучок, срединный и лучевой нервы, а также плечевую артерию и вену. Из-за этого рука почти перестала получать кровь, началось критическое кислородное голодание тканей, и без срочного восстановления кровотока конечность могли ампутировать.

Мужчину экстренно отправили в операционную, где врачи провели ревизию и первичную хирургическую обработку раны. Плечевая артерия оказалась размозжена на участке длиной 10-12 сантиметров, поэтому сшить ее было невозможно.

Тогда хирурги выполнили реверсивное аутовенозное протезирование артерии. Для этого они взяли фрагмент вены из бедра пациента, перевернули его так, чтобы внутренние клапаны не мешали току крови, и заменили разрушенный участок артерии. После этого кровоток в руке удалось восстановить.

Операция продолжалась четыре часа. Все это время анестезиологи проводили противошоковые мероприятия, переливали кровь и вводили препараты для предотвращения тромбообразования.

После стабилизации состояния мужчину перевели в палату хирургического отделения. Сейчас он готовится к выписке, впереди у него длительная реабилитация для восстановления подвижности и чувствительности руки.

Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В Ленинградской области появится новый город
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
