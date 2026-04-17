Подвижность руки восстановили 6-летней девочке врачи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера после тяжелых последствий острого вялого миелита, развившегося на фоне коронавируса.

После болезни у ребенка возникли паралич руки и деформация шеи. Лечение по месту жительства и консультации в других медицинских центрах не помогли вернуть функцию конечности. Почти через год после начала заболевания девочку доставили в центр имени Турнера в тяжелом состоянии. Плечевой сустав был нестабилен, а мышцы и костные структуры оказались значительно повреждены.

Врачи провели лечение в несколько этапов. Сначала они стабилизировали сустав, а затем выполнили операцию по пересадке части широчайшей мышцы спины, чтобы восстановить работу дельтовидной мышцы.

Сейчас девочка проходит реабилитацию. Специалисты отмечают положительную динамику и рассчитывают, что к школе она сможет полностью восстановиться.

В центре имени Турнера подчеркнули, что при таком диагнозе особенно важен так называемый золотой год, когда операция дает наибольший эффект до наступления необратимой атрофии мышц. Там также сообщили, что продолжают разрабатывать новые нейрохирургические методики, которые в будущем могут расширить возможности восстановления таких пациентов.

Детское отделение артрогрипоза центра имени Турнера остается единственным в России. Помимо лечения и реабилитации, там занимаются изучением редких врожденных патологий костной системы. Всего в центре ежегодно проводят около 10 000 операций и 50 000 консультаций для пациентов и врачей со всей страны.