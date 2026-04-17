Врачи НМИЦ им. Г. И. Турнера восстановили подвижность руки шестилетней девочке

Врачи НМИЦ им. Г. И. Турнера восстановили подвижность руки шестилетней девочке

Подвижность руки восстановили 6-летней девочке врачи Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера после тяжелых последствий острого вялого миелита, развившегося на фоне коронавируса.

После болезни у ребенка возникли паралич руки и деформация шеи. Лечение по месту жительства и консультации в других медицинских центрах не помогли вернуть функцию конечности. Почти через год после начала заболевания девочку доставили в центр имени Турнера в тяжелом состоянии. Плечевой сустав был нестабилен, а мышцы и костные структуры оказались значительно повреждены.

Врачи провели лечение в несколько этапов. Сначала они стабилизировали сустав, а затем выполнили операцию по пересадке части широчайшей мышцы спины, чтобы восстановить работу дельтовидной мышцы.

Сейчас девочка проходит реабилитацию. Специалисты отмечают положительную динамику и рассчитывают, что к школе она сможет полностью восстановиться.

В центре имени Турнера подчеркнули, что при таком диагнозе особенно важен так называемый золотой год, когда операция дает наибольший эффект до наступления необратимой атрофии мышц. Там также сообщили, что продолжают разрабатывать новые нейрохирургические методики, которые в будущем могут расширить возможности восстановления таких пациентов.

Детское отделение артрогрипоза центра имени Турнера остается единственным в России. Помимо лечения и реабилитации, там занимаются изучением редких врожденных патологий костной системы. Всего в центре ежегодно проводят около 10 000 операций и 50 000 консультаций для пациентов и врачей со всей страны.

Россиянам объяснили, в чем разница между пельменями за 150 и 600 рублей

Россиянам объяснили, в чем разница между пельменями за 150 и 600 рублей
Покупные пельмени сами по себе не опасны для здоровья, а их качество во многом зависит от цены, состава начинки и используемой муки, рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

По словам специалиста, в более дорогом сегменте – примерно 400-600 рублей за 1 кг – начинку обычно делают из мяса говядины, свинины или птицы. При варке такое мясо приобретает сероватый цвет. Для теста, как правило, используют муку из твердых сортов пшеницы, чтобы пельмени не разваливались и лучше держали форму.

В более дешевом сегменте – около 150-250 рублей за 1 кг – в фарш нередко добавляют муку, крахмал, крупу и животные жиры. Чтобы скрыть такие особенности состава, производители могут использовать нитрит натрия, который применяется и в колбасном производстве.

Эксперт отметила, что низкое качество муки и нарушения технологии замеса теста часто приводят к тому, что пельмени рвутся при варке и теряют внешний вид. Кроме того, в продукции низкого качества могут содержаться усилители вкуса, химические красители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, соя, заменители мяса, а также сахар и подсластители.

Наталья Фоменко советует выбирать полуфабрикаты проверенных марок с понятной и прозрачной маркировкой. По ее оценке, цена в этом случае остается одним из самых понятных ориентиров: чем дешевле пельмени, тем ниже в них может быть доля мяса.

