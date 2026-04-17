ЕС намерен продолжать конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к противостоянию с Россией без участия США. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина.

В интервью газете Le Soir генерал заявил, что сейчас Украина выигрывает для ЕС время на перевооружение и подготовку.

«У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время», – сказал Фредерик Вансина

При этом генерал отдельно подчеркнул, что не считает возможным нападение России на Европу, чем в своей риторике спекулируют руководство ЕС, НАТО и стран Прибалтики.

«Россия не нападет на Европу ни сегодня, ни завтра, ни через месяц», – выразил уверенность Фредерик Вансина

Одновременно он призвал к масштабному наращиванию военного строительства в Бельгии и других странах Евросоюза. По его словам, сделать это нужно в ближайшие годы, чтобы Европа была готова к возможному «упорядоченному» выходу американских вооруженных сил с континента.