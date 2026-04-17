ЕС намерен продолжать конфликт в Украине до 2030 года – заявление генерала Фредерика Вансины

ЕС намерен продолжать конфликт в Украине до 2030 года – заявление генерала Фредерика Вансины

Фото: Freepik.

ЕС намерен продолжать конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к противостоянию с Россией без участия США. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина.

В интервью газете Le Soir генерал заявил, что сейчас Украина выигрывает для ЕС время на перевооружение и подготовку.

«У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время», – сказал Фредерик Вансина

При этом генерал отдельно подчеркнул, что не считает возможным нападение России на Европу, чем в своей риторике спекулируют руководство ЕС, НАТО и стран Прибалтики.

«Россия не нападет на Европу ни сегодня, ни завтра, ни через месяц», – выразил уверенность Фредерик Вансина

Одновременно он призвал к масштабному наращиванию военного строительства в Бельгии и других странах Евросоюза. По его словам, сделать это нужно в ближайшие годы, чтобы Европа была готова к возможному «упорядоченному» выходу американских вооруженных сил с континента.

Россиянам объяснили, в чем разница между пельменями за 150 и 600 рублей

Россиянам объяснили, в чем разница между пельменями за 150 и 600 рублей - Об этом рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Фото: Freepik.

Покупные пельмени сами по себе не опасны для здоровья, а их качество во многом зависит от цены, состава начинки и используемой муки, рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

По словам специалиста, в более дорогом сегменте – примерно 400-600 рублей за 1 кг – начинку обычно делают из мяса говядины, свинины или птицы. При варке такое мясо приобретает сероватый цвет. Для теста, как правило, используют муку из твердых сортов пшеницы, чтобы пельмени не разваливались и лучше держали форму.

В более дешевом сегменте – около 150-250 рублей за 1 кг – в фарш нередко добавляют муку, крахмал, крупу и животные жиры. Чтобы скрыть такие особенности состава, производители могут использовать нитрит натрия, который применяется и в колбасном производстве.

Эксперт отметила, что низкое качество муки и нарушения технологии замеса теста часто приводят к тому, что пельмени рвутся при варке и теряют внешний вид. Кроме того, в продукции низкого качества могут содержаться усилители вкуса, химические красители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, соя, заменители мяса, а также сахар и подсластители.

Наталья Фоменко советует выбирать полуфабрикаты проверенных марок с понятной и прозрачной маркировкой. По ее оценке, цена в этом случае остается одним из самых понятных ориентиров: чем дешевле пельмени, тем ниже в них может быть доля мяса.

