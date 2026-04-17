Александр Дрозденко выступил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»: «Адаптация бизнеса к новым условиям».

Глава Ленобласти отметил, что регион предлагает предпринимателям передачу бюджетных услуг бизнесу, грантовую поддержку, отдельные программы для туризма и креативных индустрий, перестройку экспорта. Кроме того помощь предпринимателям с инвалидностью: 1 млн руб. на финансовое обеспечение затрат при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью и до 500 тыс. руб. на оборудование рабочего места и 6 месяцев компенсации зарплаты. В планах — обсуждение налоговых каникул и отсрочек для бизнеса.

«На региональном и федеральном уровне надо осмотреться и чётко определить, как помогать. Только точечными мерами проблему не решить. Нужны системные решения. Да, бюджетная ситуация сложная, но за последние пять лет количество предпринимателей в Ленобласти растёт, а налоговые отчисления от МСП достигли почти 18 миллиардов рублей»,

— отметил Александр Юрьевич.

Сегодня, 17 апреля, в «Охта Парке» на федеральный форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» собрались представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны. Два дня они будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса и вместе формировать общее видение будущего делового климата в России.

