Глава Ленобласти предложил не точечные, а системные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Александр Дрозденко выступил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»: «Адаптация бизнеса к новым условиям». 

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Глава Ленобласти отметил, что регион предлагает предпринимателям передачу бюджетных услуг бизнесу, грантовую поддержку, отдельные программы для туризма и креативных индустрий, перестройку экспорта. Кроме того помощь предпринимателям с инвалидностью: 1 млн руб. на финансовое обеспечение затрат при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью и до 500 тыс. руб. на оборудование рабочего места и 6 месяцев компенсации зарплаты. В планах — обсуждение налоговых каникул и отсрочек для бизнеса.

«На региональном и федеральном уровне надо осмотреться и чётко определить, как помогать. Только точечными мерами проблему не решить. Нужны системные решения. Да, бюджетная ситуация сложная, но за последние пять лет количество предпринимателей в Ленобласти растёт, а налоговые отчисления от МСП достигли почти 18 миллиардов рублей»,
— отметил Александр Юрьевич. 

Сегодня, 17 апреля, в «Охта Парке» на федеральный форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» собрались представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны. Два дня они будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса и вместе формировать общее видение будущего делового климата в России.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе при работе с ветеранами СВО. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

ЕС намерен продолжать конфликт в Украине до 2030 года – заявление генерала Фредерика Вансины

армия
Фото: Freepik.

ЕС намерен продолжать конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к противостоянию с Россией без участия США. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина.

В интервью газете Le Soir генерал заявил, что сейчас Украина выигрывает для ЕС время на перевооружение и подготовку.

«У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время», – сказал Фредерик Вансина

При этом генерал отдельно подчеркнул, что не считает возможным нападение России на Европу, чем в своей риторике спекулируют руководство ЕС, НАТО и стран Прибалтики.

«Россия не нападет на Европу ни сегодня, ни завтра, ни через месяц», – выразил уверенность Фредерик Вансина

Одновременно он призвал к масштабному наращиванию военного строительства в Бельгии и других странах Евросоюза. По его словам, сделать это нужно в ближайшие годы, чтобы Европа была готова к возможному «упорядоченному» выходу американских вооруженных сил с континента.

