weather 11.1°
$ 76.09
89.41

Главная / Новости / Ленобласть принимает форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

Новости Экономика

Ленобласть принимает форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

Такую честь Ленинградская область получила впервые. Два дня представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса

Фото здесь и на обложке: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы


«Ленинградская область активно и много лет уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, дополняя федеральные меры поддержки региональными и муниципальными. Во время работы форума «Мой бизнес» представители Ленинградской области с удовольствием поделятся своими лучшими практиками по поддержке и развитию бизнеса и с удовольствием познакомятся с вашими инициативами», — отметила на открытии форума председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай.

Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.

Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.

Теги

Ленобласть Светлана Нерушай
Новости Происшествия

Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка

Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: МВД

Задержанной оказалась 27-летняя неработающая женщина, которая переехала в Санкт-Петербург из Рязани. Ранее она была судима шесть раз.

Поводом для расследования стали в том числе две однотипные карманные кражи мобильных телефонов, о которых в феврале 2026 года заявили в полицию Всеволожского района. Оба преступления произошли в сетевом магазине в Мурино, общий ущерб составил 120 тыс. рублей.

По факту краж заведены уголовные дела. Следствие устанавливает все обстоятельства и проверяет задержанную на причастность к другим эпизодам.

Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться