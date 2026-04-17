В нынешних условиях ограничения неизбежны, поскольку сегодня фактически ведется необъявленная война. Об этом заявил профессор Николай Межевич, комментируя реакцию главы Ленобласти на жалобы жителей, связанные с работой интернета.

Позиция губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко касаемо жалоб жителей на перебои в работе интернета понятна. В нынешних условиях, когда фактически ведется необъявленная война со странами Запада, ограничения подобного рода — вынужденная мера для обеспечения безопасности. Таким мнением в беседе с Online47 поделился профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

Ранее глава 47-го региона заявил, что многие россияне живут «в тепличных условиях», несмотря на военный конфликт. Александр Дрозденко призвал граждан «сцепить зубы» и потерпеть. Это вызвало бурные обсуждения в Сети.

«В условиях мирного неба какие-либо ограничения вообще смотрятся странно, да. А вот в военных условиях никого не смущала надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Потому что все понимали, что эта сторона улицы действительно наиболее опасна. Когда-то такая табличка располагалась на стене здания на Невском проспекте, в которое попал снаряд. Поэтому, в принципе, Александр Дрозденко абсолютно прав», — комментирует профессор.

Николай Межевич добавил, что Ленинградская область действительно является одной из приоритетных целей для противника. В таких условиях «ограничения неизбежны».

«Я бы хотел сказать, что уже не с Украиной, а с Украиной, Прибалтикой и Финляндии идет фактически необъявленная война. И если в рамках этой необъявленной войны вам вместо фуагра предложат что-то попроще, ну, видимо, не надо так возмущаться», — резюмировал политолог.