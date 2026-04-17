Губернатор региона провел заседание оперативного штаба, по итогам которого был выработан ряд мер для противодействия вражеским беспилотникам.

В Ленинградской области усилят защиту воздушного пространства от атак беспилотных летательных аппаратов. Для этого регион обеспечит дополнительную материальную и техническую помощь силам ВВС и ПВО. Также будут сформированы мобильные огневые группы из числа опытных резервистов для защиты критической инфраструктуры. Об этом по итогам заседания оперативного штаба 17 апреля сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области», — заявил глава региона.

Также на территории области будут созданы дополнительные мобильные огневые группы. Они будут дислоцироваться непосредственно на объектах критической инфраструктуры, а также в распоряжении армейских подразделений. Финансирование закупок автомобилей, специального оборудования и инвентаря возьмет на себя правительство области совместно с крупными предприятиями, имеющими критически важные объекты инфраструктуры.

Для формирования экипажей мобильных групп планируется привлекать резервистов, в первую очередь ветеранов боевых действий, участников СВО и военных в отставке. Через региональный военкомат подготовленным специалистам будет предложено заключение контрактов сроком до трех лет. При этом предусмотрен гибкий формат службы: от 2 до 6 месяцев на казарменном положении, с обязательным трудоустройством резервистов на защищаемые ими предприятия.

«Мы делаем все возможное для защиты Ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области. Победа будет за нами!», — обратился губернатор.

Для получения подробной информации о заключении контракта необходимо позвонить по контактным телефонам Ленинградского областного военкомата :