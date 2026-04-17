Участники боевых действий записали видеообращение со словами поддержки инициатив главы региона и оперштаба по защите ленинградского неба.
Ветераны специальной военной операции поддержали озвученные губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко дополнительные меры для защиты региона от атак БПЛА.
«Товарищи ветераны, братья по оружию, решение оперативного штаба об усилении защиты ленинградского неба — дело правильное и своевременное. Мы, прошедшие СВО и армейскую службу, знаем цену боевому опыту, и сейчас он нужен здесь, в Ленинградской области, в регионе, который, как отметил наш губернатор, стал прифронтовым», — говорится в видеообращении.
Также ветераны предложили пользователям, комментирующим работу губернатора в соцсетях, лично посетить Ленобласть и ознакомиться с тем, как в регионе оказывается поддержка специальной военной операции.
Напомним, ранее Александр Дрозденко объявил о дополнительных мерах по защите воздушного пространства Ленобласти от атак БПЛА. В регионе будут созданы мобильные огневые группы из числа подготовленных резервистов, а также усилена материальная и техническая поддержка ВВС и ПВО.