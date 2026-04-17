Ветераны СВО поддержали усилия губернатора Ленобласти по защите региона от атак БПЛА

Участники боевых действий записали видеообращение со словами поддержки инициатив главы региона и оперштаба по защите ленинградского неба. 

Ветераны специальной военной операции поддержали озвученные губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко дополнительные меры для защиты региона от атак БПЛА. 

«Товарищи ветераны, братья по оружию, решение оперативного штаба об усилении защиты ленинградского неба — дело правильное и своевременное. Мы, прошедшие СВО и армейскую службу, знаем цену боевому опыту, и сейчас он нужен здесь, в Ленинградской области, в регионе, который, как отметил наш губернатор, стал прифронтовым», — говорится в видеообращении.

Также ветераны предложили пользователям, комментирующим работу губернатора в соцсетях, лично посетить Ленобласть и ознакомиться с тем, как в регионе оказывается поддержка специальной военной операции.

Напомним, ранее Александр Дрозденко объявил о дополнительных мерах по защите воздушного пространства Ленобласти от атак БПЛА. В регионе будут созданы мобильные огневые группы из числа подготовленных резервистов, а также усилена материальная и техническая поддержка ВВС и ПВО. 

Более 600 мигрантов выдворили с территории Ленобласти с начала года

За первые месяцы 2026 года из региона принудительно выдворили 634 иностранных граждан.

Более 600 мигрантов выдворили с территории Ленобласти с начала года - За первые месяцы 2026 года из региона принудительно выдворили 634 иностранных граждан.
С начала 2026 года из Ленинградской области было принудительно выдворено 634 иностранных гражданина, что на 78 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном Управления ФССП.

Среди граждан, попавших под процедуру депортации, есть как выходцы из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия), так и уроженцы африканского континента (Египет, Марокко и Кот-д’Ивуар).

Основными причинами для принятия жестких мер становятся систематические нарушения миграционных правил и нежелание покидать территорию России в добровольном порядке. В процессе исполнения судебных решений о выдворении приставы сопровождают нарушителей до контрольно-пропускного пункта в аэропорту Пулково, где передают их сотрудникам погранслужбы.

Помимо депортации, каждому иностранцу был выписан административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, выдворенным лицам закрыт въезд в Российскую Федерацию на протяжении трех лет. Нередко срок ограничений составляет до 10 лет. 

