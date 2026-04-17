Дачникам напомнили о крупных штрафах за мойку машины на участке

Мытье автомобиля даже на своем собственном участке может обернуться неприятностями.

Россиянам грозит административная ответственность за мытье автомобиля на дачном участке. Сумма штрафа за это правонарушение доходит до трех тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Татьяна Лахтина.

Подобные действия нарушают экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами. Основная проблема заключается в составе воды, остающейся в почве после мойки. В частности, она содержит химические вещества, включая нефтепродукты, активные моющие средства и дорожные реагенты.  Попадая в землю, эти соединения наносят вред окружающей среде. 

Владельцам машин следует учитывать и региональное законодательство, которое может быть еще строже в части соблюдения экологических требований.

В Кронштадте юный зацепер едва не угодил под колеса машины

Подросток зацепился за пассажирский автобус и отправился в путь, но удержаться не смог.

Несовершеннолетний зацепер едва не попал под колеса машины в Кронштадте. Подросток успел зацепиться за заднюю часть автобуса, когда тот отъезжал от остановки.

Опасный трюк мальчика попал на камеру видеорегистратора попутно следовавшего автомобиля. На кадрах видно, как мальчик цепляется пальцами за автобус, но уже через несколько метров оказался на земле. Благодаря хорошей реакции автора ролика удалось избежать трагедии. Видео публикует Mash на Мойке.

