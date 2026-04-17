Мытье автомобиля даже на своем собственном участке может обернуться неприятностями.

Россиянам грозит административная ответственность за мытье автомобиля на дачном участке. Сумма штрафа за это правонарушение доходит до трех тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Татьяна Лахтина.

Подобные действия нарушают экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами. Основная проблема заключается в составе воды, остающейся в почве после мойки. В частности, она содержит химические вещества, включая нефтепродукты, активные моющие средства и дорожные реагенты. Попадая в землю, эти соединения наносят вред окружающей среде.

Владельцам машин следует учитывать и региональное законодательство, которое может быть еще строже в части соблюдения экологических требований.