Сезон навигации маломерных судов стартует в Ленобласти с 18 апреля

Сезон навигации маломерных судов стартует в Ленобласти с 18 апреля

Соответствующее распоряжении подписал глава региона.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Сезон навигации маломерных судов в Ленинградской области начинается в субботу, 18 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Подписал соответствующее распоряжение. Акватории полностью освободились ото льда, синоптики обещают благоприятную погоду, а значит, пришло время выходить на воду», — отметил глава Ленобласти.

Муниципалитетам даны рекомендации по обеспечению безопасности на водоемах. Глава региона также призвал жителей строго соблюдать правила эксплуатации водного транспорта. Среди них: суда должны находиться в технически исправном состоянии, важно иметь при себе документы на право пользования судном. Отдельно губернатор акцентирует внимание на недопустимости управления плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения. 

«Следите за детьми. Кататься самостоятельно можно только с 16 лет. Не перегружайте судно и не рискуйте в условиях тумана или плохой видимости. Если что-то пошло не так — звоните 112. Спасатели всегда на связи», — добавил губернатор.

МФЦ Ленинградской области пионер во внедрении цифровых сервисов

Ленинградская область первая в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера MAX для идентификации личности заявителя.

«Мы вновь первопроходцы - нас не пугают новые технологии. Мы сделали еще один шаг для удобства наших заявителей. В приоритете – не только сокращение времени обслуживания, но и вопросы безопасности и сохранности персональных данных граждан. Цифровой ID в МАХ полностью отвечает этим требованиям», - отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

В ближайшее время сервис будет предлагаться в 15 областных центрах госуслуг области, оснащенных биотерминалами: заявители смогут обращаться в эти МФЦ без предъявления паспорта –  с помощью своего цифрового профиля в МАХ.

Для создания личного цифрового профиля ID в национальном мессенджере MAX гражданину достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе либо заграничный паспорт нового образца. 

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ. Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.

