Сезон навигации маломерных судов в Ленинградской области начинается в субботу, 18 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Подписал соответствующее распоряжение. Акватории полностью освободились ото льда, синоптики обещают благоприятную погоду, а значит, пришло время выходить на воду», — отметил глава Ленобласти.
Муниципалитетам даны рекомендации по обеспечению безопасности на водоемах. Глава региона также призвал жителей строго соблюдать правила эксплуатации водного транспорта. Среди них: суда должны находиться в технически исправном состоянии, важно иметь при себе документы на право пользования судном. Отдельно губернатор акцентирует внимание на недопустимости управления плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения.
«Следите за детьми. Кататься самостоятельно можно только с 16 лет. Не перегружайте судно и не рискуйте в условиях тумана или плохой видимости. Если что-то пошло не так — звоните 112. Спасатели всегда на связи», — добавил губернатор.