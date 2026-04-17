Ленинградская область первая в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера MAX для идентификации личности заявителя.

«Мы вновь первопроходцы - нас не пугают новые технологии. Мы сделали еще один шаг для удобства наших заявителей. В приоритете – не только сокращение времени обслуживания, но и вопросы безопасности и сохранности персональных данных граждан. Цифровой ID в МАХ полностью отвечает этим требованиям», - отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

В ближайшее время сервис будет предлагаться в 15 областных центрах госуслуг области, оснащенных биотерминалами: заявители смогут обращаться в эти МФЦ без предъявления паспорта – с помощью своего цифрового профиля в МАХ.

Для создания личного цифрового профиля ID в национальном мессенджере MAX гражданину достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе либо заграничный паспорт нового образца.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ. Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.