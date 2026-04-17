Покупные пельмени сами по себе не опасны для здоровья, а их качество во многом зависит от цены, состава начинки и используемой муки, рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

По словам специалиста, в более дорогом сегменте – примерно 400-600 рублей за 1 кг – начинку обычно делают из мяса говядины, свинины или птицы. При варке такое мясо приобретает сероватый цвет. Для теста, как правило, используют муку из твердых сортов пшеницы, чтобы пельмени не разваливались и лучше держали форму.

В более дешевом сегменте – около 150-250 рублей за 1 кг – в фарш нередко добавляют муку, крахмал, крупу и животные жиры. Чтобы скрыть такие особенности состава, производители могут использовать нитрит натрия, который применяется и в колбасном производстве.

Эксперт отметила, что низкое качество муки и нарушения технологии замеса теста часто приводят к тому, что пельмени рвутся при варке и теряют внешний вид. Кроме того, в продукции низкого качества могут содержаться усилители вкуса, химические красители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, соя, заменители мяса, а также сахар и подсластители.

Наталья Фоменко советует выбирать полуфабрикаты проверенных марок с понятной и прозрачной маркировкой. По ее оценке, цена в этом случае остается одним из самых понятных ориентиров: чем дешевле пельмени, тем ниже в них может быть доля мяса.