При отражении ночной атаки над Ленинградской областью сбили 27 БПЛА. Режим беспилотной опасности на территории региона отменен в 06:35.
«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», – сообщил Александр Дрозденко
В аэропорту «Пулково» вводился запрет на полеты самолетов. На момент подготовки публикации ограничения сняты. Пресс-служба аэропорта рекомендует пассажирам следить за объявлениями в терминале.