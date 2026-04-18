Шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen снова заметили у северо-западных рубежей России после ночной атаки беспилотников 17 апреля на Ленинградскую область, сообщает MK.RU.

По данным публичных авиатрекеров, борт с позывным SVF680 пролетел вдоль восточной части Финляндии на север, а затем развернулся. Маршрут позволял вести наблюдение за радиотехнической обстановкой.

Похожие полеты в этом районе фиксировали 13, 14 и 16 апреля 2026 года. Официальный Стокгольм публично не пояснял, какую именно задачу выполнял самолет во время последнего вылета.