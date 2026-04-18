Над Ленобластью сбили 27 беспилотников за ночь

беспилотники
Фото: Минобороны

При отражении ночной атаки над Ленинградской областью сбили 27 БПЛА. Режим беспилотной опасности на территории региона отменен в 06:35.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», – сообщил Александр Дрозденко

В аэропорту «Пулково» вводился запрет на полеты самолетов. На момент подготовки публикации ограничения сняты. Пресс-служба аэропорта рекомендует пассажирам следить за объявлениями в терминале.  

БПЛА Ленинградская область СВО
Шведский самолет разведки заметили у границ России после атаки БПЛА на Ленобласть

Самолет
Фото: ivbg.ru.

Шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen снова заметили у северо-западных рубежей России после ночной атаки беспилотников 17 апреля на Ленинградскую область, сообщает MK.RU

По данным публичных авиатрекеров, борт с позывным SVF680 пролетел вдоль восточной части Финляндии на север, а затем развернулся. Маршрут позволял вести наблюдение за радиотехнической обстановкой.

Похожие полеты в этом районе фиксировали 13, 14 и 16 апреля 2026 года. Официальный Стокгольм публично не пояснял, какую именно задачу выполнял самолет во время последнего вылета.

БПЛА Ленинградская область Финляндия

