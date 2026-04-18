Лишенную родительских прав мать, которую ранее признали безвестно отсутствующей, нашли в Москве.

Жительницу Кингисеппского района лишили родительских прав в 2021 году. Позже суд признал ее безвестно отсутствующей, поскольку в течение года не было никаких сведений о ее местонахождении.

После этого обязанность по материальному обеспечению детей легла на государство. Однако спустя время в суд обратился Фонд пенсионного и социального страхования России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с требованием отменить прежнее решение, так как женщину удалось найти.

Выяснилось, что она живет в Москве и является генеральным директором трех компаний. Суд удовлетворил иск фонда. Теперь женщине предстоит вновь исполнять обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей.