Шведский самолет разведки заметили у границ России после атаки БПЛА на Ленобласть

Шведский самолет разведки заметили у границ России после атаки БПЛА на Ленобласть

Шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen снова заметили у северо-западных рубежей России после ночной атаки беспилотников 17 апреля на Ленинградскую область, сообщает MK.RU

По данным публичных авиатрекеров, борт с позывным SVF680 пролетел вдоль восточной части Финляндии на север, а затем развернулся. Маршрут позволял вести наблюдение за радиотехнической обстановкой.

Похожие полеты в этом районе фиксировали 13, 14 и 16 апреля 2026 года. Официальный Стокгольм публично не пояснял, какую именно задачу выполнял самолет во время последнего вылета.

Скрывавшуюся в Москве мать из Кингисеппского района нашли и обязали содержать своих детей

Лишенную родительских прав мать, которую ранее признали безвестно отсутствующей, нашли в Москве.

Жительницу Кингисеппского района лишили родительских прав в 2021 году. Позже суд признал ее безвестно отсутствующей, поскольку в течение года не было никаких сведений о ее местонахождении.

После этого обязанность по материальному обеспечению детей легла на государство. Однако спустя время в суд обратился Фонд пенсионного и социального страхования России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с требованием отменить прежнее решение, так как женщину удалось найти.

Выяснилось, что она живет в Москве и является генеральным директором трех компаний. Суд удовлетворил иск фонда. Теперь женщине предстоит вновь исполнять обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей.

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

