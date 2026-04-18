weather 7.4°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Жительница Лужского района отправится в колонию за сбыт наркотиков

Жительница Лужского района отправится в колонию за сбыт наркотиков

Шесть лет колонии общего режима получила женщина за сбыт наркотиков в деревне Заклинье в Лужском районе после двух эпизодов, совершенных в сентябре и октябре 2025 года.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, подсудимая 1980 года рождения сначала незаконно сбывала запрещенные вещества в значительном размере в сентябре, а затем совершила аналогичное преступление в октябре.

Гособвинение представило в суде доказательства ее вины по делу о незаконном сбыте наркотических веществ. Суд признал женщину виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Телефоны осужденной, которые использовались при совершении преступлений, конфисковали. Их обратят в доход государства.

Теги

Лужский район Заклинье Ленинградская область
Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться