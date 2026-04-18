Шесть лет колонии общего режима получила женщина за сбыт наркотиков в деревне Заклинье в Лужском районе после двух эпизодов, совершенных в сентябре и октябре 2025 года.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, подсудимая 1980 года рождения сначала незаконно сбывала запрещенные вещества в значительном размере в сентябре, а затем совершила аналогичное преступление в октябре.

Гособвинение представило в суде доказательства ее вины по делу о незаконном сбыте наркотических веществ. Суд признал женщину виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Телефоны осужденной, которые использовались при совершении преступлений, конфисковали. Их обратят в доход государства.