Отказать сотруднику в оплачиваемом выходном после сдачи крови работодатель не вправе, поскольку такое решение прямо нарушает статью 186 Трудового кодекса РФ, напомнила адвокат Макка Салигова.

«Закон здесь полностью на стороне сотрудника. Согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, в случае сдачи крови и ее компонентов, а также прохождения медицинского осмотра, связанного со сдачей крови, сотрудник имеет полное право не выходить в этот день на работу, причем с сохранением заработной платы», – заявила Макка Салигова

Юрист пояснила, что использовать этот день отдыха можно в течение года, в том числе присоединив его к ежегодному отпуску. Если же донор по согласованию с руководством все-таки вышел на работу, кроме случаев занятости на вредных или опасных производствах, где это запрещено, ему обязаны предоставить другой день отдыха по его выбору.

Для защиты своих прав специалист советует сначала взять в медучреждении справку о сдаче крови, передать работодателю оригинал и подать письменное заявление с просьбой предоставить день отдыха, указав нужную дату. На своем экземпляре заявления нужно получить отметку о принятии, чтобы зафиксировать факт обращения.

Если заявление проигнорировали или в отгуле отказали, следующим шагом должна стать жалоба в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру. Обращение можно подать лично, почтой или через сайт ведомства.

«В случае отказа работодателя предоставить отгул, он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение Трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ», – подчеркнула Макка Салигова

По ее словам, за такое нарушение должностным лицам грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.