Адвокат рассказала, как оформить день отдыха за донорство крови

Новости Социум

Адвокат рассказала, как оформить день отдыха за донорство крови

Фото: Freepik.

Отказать сотруднику в оплачиваемом выходном после сдачи крови работодатель не вправе, поскольку такое решение прямо нарушает статью 186 Трудового кодекса РФ, напомнила адвокат Макка Салигова.

«Закон здесь полностью на стороне сотрудника. Согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, в случае сдачи крови и ее компонентов, а также прохождения медицинского осмотра, связанного со сдачей крови, сотрудник имеет полное право не выходить в этот день на работу, причем с сохранением заработной платы», – заявила Макка Салигова

Юрист пояснила, что использовать этот день отдыха можно в течение года, в том числе присоединив его к ежегодному отпуску. Если же донор по согласованию с руководством все-таки вышел на работу, кроме случаев занятости на вредных или опасных производствах, где это запрещено, ему обязаны предоставить другой день отдыха по его выбору.

Для защиты своих прав специалист советует сначала взять в медучреждении справку о сдаче крови, передать работодателю оригинал и подать письменное заявление с просьбой предоставить день отдыха, указав нужную дату. На своем экземпляре заявления нужно получить отметку о принятии, чтобы зафиксировать факт обращения.

Если заявление проигнорировали или в отгуле отказали, следующим шагом должна стать жалоба в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру. Обращение можно подать лично, почтой или через сайт ведомства.

«В случае отказа работодателя предоставить отгул, он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение Трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ», – подчеркнула Макка Салигова

По ее словам, за такое нарушение должностным лицам грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Новости Происшествия

Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

