weather 7.4°
$ 76.05
89.63

Росгвардейцы сдали более 5 литров крови в Петербурге

Новости Социум

Росгвардейцы сдали более 5 литров крови в Петербурге

Сотрудники вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сдали кровь в преддверии Национального дня донора России, который отмечают 20 апреля.

Росгвардейцы сдали более 5 литров крови в Петербурге - Сотрудники вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сдали кровь в преддве
Фото: Росгвардия

Росгвардейцы посетили Городскую станцию переливания крови. В акции приняли участие 12 человек, которые заранее подготовились к процедуре и выполнили все необходимые требования. Всего сотрудники ведомства сдали более 5 литров крови.

В пресс-службе уточнили, что в донорской акции участвовали представители Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, а также отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району.

Теги

Санкт-Петербург росгвардия
Новости Происшествия

Дебошира на рейсе «Новосибирск-Петербург» задержали в Пулково

Административный протокол за мелкое хулиганство составили на 47-летнего жителя Новосибирской области после дебоша на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.

На поведение мужчины во время полета пожаловались другие пассажиры рейса. По данным транспортной полиции, он нецензурно выражался и вел себя неподобающим образом, нарушая общественный порядок в салоне авиалайнера.

После посадки самолета в аэропорту «Пулково» на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Нарушителя доставили для разбирательства и оформили в отношении него административный протокол.

В управлении на транспорте по Северо-Западному федеральному округу уточнили, что санкция статьи о мелком хулиганстве предусматривает наказание вплоть до 15 суток административного ареста.

Теги

пулково Санкт-Петербург

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться