Сотрудники вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сдали кровь в преддверии Национального дня донора России, который отмечают 20 апреля.
Росгвардейцы посетили Городскую станцию переливания крови. В акции приняли участие 12 человек, которые заранее подготовились к процедуре и выполнили все необходимые требования. Всего сотрудники ведомства сдали более 5 литров крови.
В пресс-службе уточнили, что в донорской акции участвовали представители Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, а также отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району.