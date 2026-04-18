weather 7.4°
$ 76.05
89.63

Врач дал 4 совета желающим достичь долголетия

Врач дал 4 совета желающим достичь долголетия

Пенс
Фото: pxhere.com

Четыре привычки, которые могут способствовать увеличению продолжительности жизни, назвал врач Себастьян Ла Роса.

Как пишет Infobae, специалист поставил на первое место полноценный ночной сон и стабильный режим, при котором человек ложится спать и просыпается в одно и то же время.

Еще одним важным фактором врач назвал умеренность в питании. По его мнению, регулярное легкое недоедание для организма полезнее, чем переедание.

Отдельно Ла Роса подчеркнул значение физической активности. Он отметил, что одного вида нагрузок недостаточно, поэтому оптимальным вариантом считает сочетание прогулок, легких аэробных тренировок, более интенсивных упражнений и силовых нагрузок.

Также, по словам врача, на продолжительность жизни влияют социальная активность и психоэмоциональное состояние. Речь идет о регулярном общении, поддержании социальных связей и внимании к собственному психологическому здоровью.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5170

Теги

долголетие здоровье
Новости Происшествия

Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1391

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться