Четыре привычки, которые могут способствовать увеличению продолжительности жизни, назвал врач Себастьян Ла Роса.

Как пишет Infobae, специалист поставил на первое место полноценный ночной сон и стабильный режим, при котором человек ложится спать и просыпается в одно и то же время.

Еще одним важным фактором врач назвал умеренность в питании. По его мнению, регулярное легкое недоедание для организма полезнее, чем переедание.

Отдельно Ла Роса подчеркнул значение физической активности. Он отметил, что одного вида нагрузок недостаточно, поэтому оптимальным вариантом считает сочетание прогулок, легких аэробных тренировок, более интенсивных упражнений и силовых нагрузок.

Также, по словам врача, на продолжительность жизни влияют социальная активность и психоэмоциональное состояние. Речь идет о регулярном общении, поддержании социальных связей и внимании к собственному психологическому здоровью.