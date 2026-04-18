Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания сильнее всего влияют на общее состояние здоровья населения России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, именно этим направлениям уделяют особое внимание в программе государственных гарантий, где приоритет сделан на раннее выявление заболеваний и их профилактику.

«Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней приоритет сделан на раннее выявление заболеваний», - сказал Михаил Мурашко

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о раннем выявлении дислипидемии, то есть нарушений липидного обмена, атеросклеротических поражений и тромбофилических осложнений.

Мурашко добавил, что в совокупности сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания сейчас оказывают наибольшее влияние на здоровье россиян.