weather 3.5°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Россиянам назвали четыре болезни, которые сильнее всего разрушают здоровье

Новости Социум

Россиянам назвали четыре болезни, которые сильнее всего разрушают здоровье

Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания сильнее всего влияют на общее состояние здоровья населения России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, именно этим направлениям уделяют особое внимание в программе государственных гарантий, где приоритет сделан на раннее выявление заболеваний и их профилактику.

«Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней приоритет сделан на раннее выявление заболеваний», - сказал Михаил Мурашко

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о раннем выявлении дислипидемии, то есть нарушений липидного обмена, атеросклеротических поражений и тромбофилических осложнений.

Мурашко добавил, что в совокупности сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания сейчас оказывают наибольшее влияние на здоровье россиян.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5175

Теги

здоровье болезни
На Думской улице в Петербурге больше нельзя будет припарковаться

Парковку на Думской улице в центре Санкт-Петербурга планируют убрать полностью, следует из проекта, опубликованного городским комитетом по транспорту. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Документ меняет один из пунктов распоряжения о платной парковке в Центральном районе. Если раньше на участке Думской улицы от Невского проспекта до улицы Ломоносова вдоль здания Городской думы были предусмотрены 88 машино-мест и еще шесть мест для инвалидов, то в новой редакции указано, что таких мест там больше нет.

О планах закрыть Думскую для автомобилей стало известно еще в начале октября 2025 года. Предполагалось, что сама улица и прилегающая к ней Перинная линия станут пешеходными. Одновременно улицу Ломоносова на участке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова хотят перевести в статус магистральной улицы районного значения.

До 2023 года Думская улица была известна большим количеством шумных ночных заведений. Теперь городские власти намерены переформатировать это пространство и сделать его общественной зоной семейной направленности.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3847

Теги

Санкт-Петербург парковка

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться