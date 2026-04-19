Главная / Новости / Какие переводы россиян вызовут подозрения у налоговой

Новости Экономика

Какие переводы россиян вызовут подозрения у налоговой

В России собираются внедрить систему автоматического контроля банковских переводов физлиц для выявления незадекларированных доходов.

ФНС сможет в автоматическом режиме следить за денежными переводами граждан. Новый механизм обяжет Банк России в автоматическом режиме передавать налоговой данные о подозрительных операциях физлиц, имеющих признаки предпринимательской деятельности. Такие меры инициированы правительством для обеления экономики. Старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева в беседе с «Прайм» рассказала, какие денежные операции могут попасть под пристальный контроль органов.

По ее словам, разовые переводы, возврат долгов или подарки от близких не попадут в поле зрения алгоритмов. А вот регулярные поступления с одинаковыми суммами от большого количества людей действительно могут привлечь внимание. Отдельным триггером станет отсутствие у получателя средств оформленных самозанятости или ИП.

Еще один «красный флаг» для ФНС — сумма поступлений сопоставима или превышает 2,4 миллиона рублей — годовой лимит, установленный для самозанятых.

«Алгоритмы будут ориентироваться на незадекларированные доходы, сопоставимые с максимальным годовым доходом для самозанятых — 2,4 миллиона рублей, а также с верхней границей базовой ставки НДФЛ в 13%. Система сопоставит сумму поступлений на карты с официальным доходом человека. Те, у кого разница превысит 2,4 миллиона рублей, скорее всего, будут получать автоматические требования пояснить аномалии либо задекларировать доход», — указано в материале.

В случае установления факта предпринимательской деятельности без оформления гражданам грозят серьезные санкции: от доначисления НДФЛ и НДС до штрафов за неуплату налогов, достигающих 40% от суммы при доказанном умысле. В крайних случаях предусмотрена даже уголовная ответственность по статье 198 УК РФ.

Целый остров выгорел дотла в Финляндии

Необитаемый остров в Лапландии полностью был уничтожен огнем. 

Необитаемый остров Ликасаари в Финляндии выгорел дотла. При этом горение было контролируемое — обстановку мониторили экстренные службы.

«Необитаемый остров Ликасаари, расположенный у поселка Карунки, к утру воскресенья почти полностью сгорел. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением», — передают местные СМИ.

Спасатели следили, чтобы пламя не перекинулось на соседние острова или на материк. Пострадавших в результате ЧП нет.

