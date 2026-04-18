weather 6.1°
$ 76.05
89.63

Россиянам рассказали, можно ли не платить взносы в СНТ

Новости Экономика

Россиянам рассказали, можно ли не платить взносы в СНТ

Рубли
Фото: Freepik.

Председатель СНТ не вправе требовать взносы, если их размер, сроки и назначение не утверждены общим собранием и не оформлены протоколом, даже несмотря на обязанность членов товарищества платить такие сборы по Федеральному закону N217-ФЗ. Об этом рассказывает «Объясняем.РФ».

Как поясняют эксперты, взносы в садовых некоммерческих товариществах делятся на членские и целевые. Членские представляют собой регулярные платежи на текущие нужды, а целевые собирают разово под конкретные задачи. Обычно сумма устанавливается одинаковой для всех, хотя возможны исключения, например, если участки отличаются по площади.

Членские взносы направляют на освещение, ремонт дорог, оплату коммунальных услуг, охрану, вывоз мусора, благоустройство общей территории и оплату работы наемных сотрудников. Размер взносов и сроки их уплаты прописывают в уставе, но собирать их чаще раза в месяц запрещено.

Целевые взносы, в свою очередь, собирают на строительство или ремонт крупных объектов, оформление документов на общее имущество, кадастровые и земельные работы, а также другие задачи, которые должны быть отдельно утверждены на общем собрании.

Именно общее собрание членов СНТ принимает решение о взносах. Там утверждают сумму, сроки и назначение платежей, а также оформляют протокол с датой, местом проведения, количеством участников, повесткой, результатами голосования и принятыми решениями. Без этого председатель не может законно требовать деньги.

При этом даже выход из СНТ не освобождает собственника от расходов на пользование дорогами, электричеством и другим общим имуществом. За неуплату могут начислить пени, а сам долг взыскать через суд.

Члены товарищества и владельцы участков, которые не состоят в СНТ, имеют право запросить отчет о расходовании средств. Если выяснится, что деньги использовались с нарушениями, этот вопрос должны вынести на общее собрание.

Кроме того, в товариществе должна работать ревизионная комиссия, которая проверяет финансовые документы. Если внутри СНТ проблему решить не удалось, эксперты советуют обращаться с жалобой в прокуратуру или налоговую инспекцию.

Теги

СНТ
Новости Социум

В Петербурге высадят 1000 кустарников и 500 деревьев

Высадить 1500 деревьев и кустарников планируют в Санкт-Петербурге весной 2026 года в рамках сезонной кампании по озеленению, сообщает spb.aif.ru.  

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кампания по озеленению в Санкт-Петербурге началась. К посадкам городские службы приступили вместе с жителями. В Полюстровском парке уже высадили 10 елей и 10 яблонь. Всего в этом сезоне в городе планируют высадить около 30 видов и сортов деревьев, а также различные кустарники.

Присоединиться к озеленению могут все желающие. Для этого нужно выбрать удобный адрес на сайте администрации Петербурга и связаться с садово-парковым предприятием. Специалисты подготовят участок, предоставят инвентарь и проведут инструктаж.

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться