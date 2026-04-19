48 раз выезжали на вызовы о ЧП областные спасатели.
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали последствия 48 происшествий, включая 44 пожара и четыре ДТП.
Для тушения пожаров было задействовано 352 сотрудника личного состава и 88 единиц специальной техники.
«Ликвидированы последствия 4 ДТП: к ликвидации привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Спасено 4 человека», — указано в сводке.
Региональное МЧС напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. Граждан призывают не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, а автомобилистов — проявлять осторожность на дорогах.