Более 40 пожаров ликвидировано в Ленобласти за сутки

Новости Происшествия

Более 40 пожаров ликвидировано в Ленобласти за сутки

48 раз выезжали на вызовы о ЧП областные спасатели.

Более 40 пожаров ликвидировано в Ленобласти за сутки - 48 раз выезжали на вызовы о ЧП областные спасатели.
Фото: freepik

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали последствия 48 происшествий, включая 44 пожара и четыре ДТП.

Для тушения пожаров было задействовано 352 сотрудника личного состава и 88 единиц специальной техники. 

«Ликвидированы  последствия 4 ДТП: к ликвидации привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Спасено 4 человека», — указано в сводке.

Региональное МЧС напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. Граждан призывают не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, а автомобилистов — проявлять осторожность на дорогах.

Новости

В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей

Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.

В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей - Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.
Фото: freepik

В Ленинградской области началась выдача социальных сертификатов на бесплатные туристические поездки для учеников 5-9 классов. В 2026 году в путешествие по региону смогут отправиться 3800 ребят. 

Для юных путешественников подготовлено свыше 30 маршрутов, сочетающих классические экскурсии с образовательными и профориентационными мероприятиями. Организаторы предусмотрели систему «все включено»: социальный сертификат покрывает расходы на проживание в отелях, питание, транспорт, работу гидов и обязательное страхование, пишет Online47. 

Подача заявок осуществляется в онлайн-режиме через единый информационно-образовательный портал ГИС «Современное образование Ленинградской области». Первые группы сформированы уже в апреле.

