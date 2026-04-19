Трое детей и взрослый пострадали в результате массовой аварии в Петербурге

Новости Происшествия

Трое детей и взрослый пострадали в результате массовой аварии в Петербурге

Столкновение пяти автомобилей обернулось госпитализацией четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних.

Фото: pxhere

Минувшим вечером, 18 апреля, в Калининском районе Петербурга произошло массовая авария с участием пяти машин. В результате ДТП пострадали четыре человек, включая троих детей. Об этом в воскресенье передает региональный главк МВД.

По имеющейся информации, ЧП произошло около 22:10 на улице Карпинского. 30-летний водитель автомобиля «Киа» при попытке перестроения допустил столкновение с внедорожником. Удар оказался настолько сильным, что джип по инерции протаранил еще три машины — «Киа», «Рено» и «Ниссан».

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили 38-летний водитель «Киа», а также трое несовершеннолетних пассажиров «Ниссана» в возрасте 3, 6 и 10 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Массовая авария в Санкт-Петербурге
Новости Социум Главное

Александр Дрозденко и Владимир Мединский почтили память жертв геноцида советского народа

В Зайцево прошла церемония возложения цветов в память о тех, кто не дожил до Победы.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В деревне Зайцево Гатчинского округа Ленинградской области прошла церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Мемориал в память о мирных жителях, погибших от зверств фашистских захватчиков в годы ВОВ, посетили глава региона Александр Дрозденко, помощник Президента России Владимир Мединский и глава «Национального центра исторической памяти при Президенте РФ» Елена Малышева.

«Преступления немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны — одна из самых тяжёлых страниц нашей истории. Уничтожали не только солдат, уничтожали наших граждан. Семьями. Деревнями. За то, что они просто жили на своей земле», — обратился губернатор Ленобласти.

Глава региона напомнил, что на территории региона в годы войны захватчики организовывали лагеря и места принудительного содержания, через которые прошли тысячи мирных граждан. Большинство из них не дожили по Победы.

«Фашисты и их пособники целенаправленно уничтожали наших сограждан. Это была попытка стереть со страниц истории целый народ, память, наше будущее. Поэтому так важно говорить об этом прямо. Это наша ответственность сегодня. Пока мы помним — они с нами. И наша память сильнее любого забвения», — добавил Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Владимир Мединский День памяти жертв геноцида советского народа

