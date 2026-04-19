Столкновение пяти автомобилей обернулось госпитализацией четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних.

Минувшим вечером, 18 апреля, в Калининском районе Петербурга произошло массовая авария с участием пяти машин. В результате ДТП пострадали четыре человек, включая троих детей. Об этом в воскресенье передает региональный главк МВД.

По имеющейся информации, ЧП произошло около 22:10 на улице Карпинского. 30-летний водитель автомобиля «Киа» при попытке перестроения допустил столкновение с внедорожником. Удар оказался настолько сильным, что джип по инерции протаранил еще три машины — «Киа», «Рено» и «Ниссан».

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили 38-летний водитель «Киа», а также трое несовершеннолетних пассажиров «Ниссана» в возрасте 3, 6 и 10 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.